常領雙色球第17063期分析：水碼推薦01 12 25北京新浪網 (2017-06-01 15:04)
[金] 09 10 21 22 33
[木] 03 04 15 16 27 28
[水] 01 12 13 24 25
[火] 06 07 18 19 30 31
[土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
雙色球17062期開獎號碼：01 07 22 24 26 31+10，大小比4:2，奇偶比3:3，012路比1：4：1；藍球1路大碼10。
金碼分析：上期金碼開出1枚；金碼近期出號走勢略有上升，根據出號走勢來看，金碼適當參考出號，近10期金碼開出9枚，本期金碼關注1-2枚開出，推薦10 33。
木碼分析：上期木碼開出0枚；木碼近期出號表現略有下降，根據出號走勢來看，本期木碼看好出號。近10期木碼開出7枚，本期木碼注意出1-2碼，推薦04 16 27。
水碼分析：上期水碼開出2枚，水碼近期出號走勢略有上升，根據出號走勢來看，本期水碼有望出號，近10期水碼開出12枚，本期水碼留意1-2碼。推薦01 12 25。
火碼分析：上期火碼開出2枚；火碼近期上獎走勢略有上升，根據以往走勢來看，本期火碼有望出號。近10期火碼開出14枚；本期火碼看好1-2枚上獎，推薦06 19 30。
土碼分析：上期土碼開出1枚；土碼近期出號走勢略有上升，本期有望出號。根據出號走勢來看，本期土碼留意出號。近10期土碼開出18枚；本期土碼主看1-3枚出號。推薦17 20 32。
17063期五行號碼綜合推薦14碼：01 04 06 10 12 16 17 19 25 27 30 32 33
17063期紅球8碼:04 10 16 17 27 30 32 33
17063期單挑：04 10 16 17 27 33+11
（個人觀點 僅供參考！轉載來自眾彩網）
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