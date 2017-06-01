以亦雙色球第17063期推薦：藍球關注0路偶數號北京新浪網 (2017-06-01 15:05)
[上期中藍球]
雙色球17062期開獎號碼：01、07、22、24、26、31 +10，大小比4:2，奇偶比3:3，012路比1:4:1；和值111點；三區比2:1:3；藍球1路大碼10。
雙色球17063期：
紅球分析： 和值110-120，三區比2:2:2或1:2:3。本期關注重複號0個，連號1~2組。
紅一區：5期出號個數2－3－2－2－2，一區上期開出2碼，近期出號勢頭平穩，本期留意該區溫和出號，推薦2~3碼，重點關注1、2路號碼，推薦關注：04、09、11。
紅二區：5期出號個數2－2－1－2－1，二區上期開出1碼，近期出號勢頭平穩，本期留意該區平穩出號，關注2~3碼，重點0、1路號碼，推薦參考：13、15、16、19、21。
紅三區：5期出號個數2－1－3－2－3，三區上期開出3碼，近期出號勢頭增強，本期留意該區溫和出號，關注2-3碼，重點1、0路號碼，推薦號碼：23、28、30、33。
17063期紅球12碼：04、09、11、13、15、16、19、21、23、28、30、33
藍球分析：藍球開出大號10，大數碼出號，近五期大小波動上獎，本期小數藍球有望隔期開出，重點參考0路偶數，看好膽碼06。
17063期藍球4碼：05、06、08、10
12+4複式：04、09、11、13、15、16、19、21、23、28、30、33 + 05、06、08、10
縮水9+3：04、11、13、15、16、19、23、28、33 + 05、06、08
單挑一注：04、11、15、19、28、33 + 06
（個人意見 僅供參考！）
（眾彩網）
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