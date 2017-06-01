5月31日，在亞冠聯賽16晉8的比賽中，韓國K聯賽濟州聯隊在2比0領先第一輪的情況下，第二輪延長期被浦和紅寶石打進第三球，逆轉遭淘汰。

本場比賽，濟州聯隊3人被紅牌罰下，賽后雙方發生了亂鬥，浦和的隊長阿部勇樹被肘擊，國腳後衛槙野智章被追了大半個賽場才逃回休息室。

賽后，被濟州聯隊的隊員追了半個賽場，好不容易才逃回休息室的槙野智章說：「真不知道為啥那樣對我，我真的以為要被殺了，我只是做了個慶祝姿勢，誰都會在比賽后舉手慶祝的，那有什麼錯？」槙野智章否認他是向著濟州的球迷席舉手慶祝，進行了挑釁。

他說：「我們能夠將對手零封不進球這點還是很重要的，可惜的是，我們把握機會的能力還是有所不足，不過大家的意見都很統一，堅持到了最後。」

打進了致勝進球的森脇良太說：「對手不論是比賽結果還是內容，不論是足球還是精神都輸了，最後他們打架是因為他們心態失衡，只是因為我們踢得更好，他們沒辦法，只能用這種方法來發泄怒氣而已。」

遭遇了替補球員裴載煜飛肘的阿部勇樹說：「穿著替補背心衝進來飛肘，這還是第一次在球場上碰到，這是足球嗎？對手是練摔角或者空手的吧，打鬥令人羞恥。」

賽后，在混合採訪區，雙方的教練組成員、記者之間還互相用英語、韓語和日語進行了高聲吵罵。記者發佈會上，日韓記者之間因為拍攝距離問題也進行了推搡。

因為離開的大巴車沒有按時感到，濟州聯的球員們也認為是日本方面故意刁難，揮拳進行了威嚇。（周超）