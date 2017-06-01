寒天雙色球第17063期推薦：鳳尾關注土碼開出北京新浪網 (2017-06-01 15:06)
上期回顧：開獎號碼01、07、22、24、26、31 +10，紅球木碼未開出。
【五行說明】:
金：09 10 21 22 33
木：03 04 15 16 27 28
水：01 12 13 24 25
火：06 07 18 19 30 31
土：02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
一位：上期開出水碼01，近10期內金碼未開出，其中金碼開出0次，木碼開出2次，水碼開出3次，火碼開出3次，土碼開出2次。本期重點參考木碼平穩開出，防土碼開出，推薦：03、05
二位：上期開出火碼07，近10期內五碼均有開出，其中金碼開出3次，木碼開出1次，水碼開出1次，火碼開出2次，土碼開出3次。本期留意金碼強勢出號，防水碼開出，推薦：10、12
三位：上期開出金碼22，近10期內木碼未開出。其中金碼開出4期，木碼開出0期，水碼開出4期，火碼開出1期，土碼開出1期，本期關注土碼平穩出號，防木碼開出。推薦：14、15
四位：上期開出水碼24，近10期內五碼均有開出，其中金碼開出1期，木碼開出2期，水碼開出2期，火碼開出1枚，土碼開出4枚。本期重點關注火碼平穩出號，防土碼開出，推薦：18、20
五位：上期開出土碼26，近10期內五行均有開出，其中金碼開出1枚，木碼開出2枚，水碼開出1枚，火碼開出2枚，土碼開出4枚。本期重點看好水碼平穩出號，防金碼開出，推薦：22、25
六位：上期開出火碼31，近10期內五行均有開出，其中金碼開出1枚，木碼開出2枚，水碼開出1枚，火碼開出5枚，土碼開出1枚。本期重點看好木碼強勢出號，防土碼開出，推薦：27、29
紅藍球綜合（12+3）：03、05、10、12、14、15、18、20、22、25、27、29 + 05、07、11
精選一注：03、10、14、18、25、29 + 11
（個人觀點 僅供參考！）
（眾彩網）
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