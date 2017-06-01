金虎雙色球第17063期推薦：本期2字頭出號走強北京新浪網 (2017-06-01 15:07)
雙色球2017062期開獎號碼：01 07 22 24 26 31+10，大小比4：2，奇偶比3：3，012路比1：4：1；藍球1路大碼10。
雙色球2017063期開獎號分析推薦
0字頭區間上期開出號碼01 07，近5期出號8個，奇偶比7：1；近5期0字頭出號走勢2-3-1-2-2，0字頭碼整體出號轉強，本期該區間出號看好，參考1-2枚出號，推薦02 03 08
1字頭區間上期開出號碼無，近5期出號6個，奇偶比4：2，近5期出號走勢1-2-2-1-0，1字頭碼出號轉折。本期該區看好出號，關注2-3碼最佳，推薦：16 17 18
2字頭區間上期開出號22 24 26，近5期出號11個，奇偶比2：9，近5期出號走勢2-1-2-3-3，2字頭碼出號轉強，本期關注出號，推薦：21 25 29
3字頭區間上期開出號碼31，近5期出3個，奇偶比2：1，近5期走勢1-0-1-0-1，3字頭碼上獎轉折，本期3字頭碼有望出號，個人建議2枚為主，推薦：30 32
紅球大底（11碼）：02 03 08 16 17 18 21 25 29 30 32
紅球6碼：08 16 18 21 29 32
藍球4碼：15 03 12 06
藍球膽：06
精選一注：08 16 18 21 29 32+06
（眾彩網）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Samsonite新秀麗 20吋Tileum霧面防刮飛機輪硬殼TSA登機箱(
- Osun 防潑水無毒超容量側背款媽媽包 豹紋,太陽花,紅色腳ㄚ
- 【EASTPAK】HAMMERHEAD電腦後背包(OUTWARDS KHAKI)
- 【Calvin Klein】2015男時尚Etched黃色窗玻璃圖案真絲領帶-
- 飛利浦 PHILIPS 雙向智旋IH電子鍋-曜石黑(HD4568)
- 【CUMAR】CUMAR舒適真皮-帥氣簡約休閒皮鞋(黑)
- 【Timberland】2015男時尚仿舊風格銅扣黑色皮帶-網(預購)
- 【La new】GORE-TEX+DCS舒適動能氣墊紳士鞋(男221035040)
- 【People Footwear】The Stanley Knit 黃/深藍(休閒鞋)
- 韓國優寶兒Elbini&co 多功能嬰兒坐墊式背巾(藍)
騎士勇士已成王朝?總裁否認:他們還沒做到這點【北京新浪網】
穆雷：健康波特羅實力頂級 不喜歡蜘蛛攝像機干擾【北京新浪網】
3節累垮?28+15+8詹皇扛重壓 賽末這才是真的他【北京新浪網】
曝多隊有意追逐勇士FMVP 杜蘭特降薪為留住他【北京新浪網】
黃士傑博士 遠不止AlphaGo的人肉臂【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》