雙色球2017062期開獎號碼：01 07 22 24 26 31+10，大小比4：2，奇偶比3：3，012路比1：4：1；藍球1路大碼10。

「歷史是可以複製的」，從雙色球各位上號碼來看，重複歷史回落點位幾率很大，以下是個人從歷史號碼所作的分析，希望能給大家參考。

優優看球雙色球201763期：

一、紅球分析

一位：06下降5點落位01 ，近30期內第7次出現該號碼，上獎頻率較高。根據歷史落號情況，本期重點關注1路出號。推薦04 10

二位：07平穩落位07，近30期內第8次出現該號碼，上獎頻率較高，根據歷史落號情況，本期重點關注1路出號。推薦16 19

三位：12上升10點落位22，近30期內5次出現該號碼，上獎頻率較高。根據歷史落號情況，本期考慮1路出號。推薦25 28

四位：20上升4點落位24，近30期內第10次出現該號碼，上獎頻率較高，根據歷史出號情況，本期考慮0路開出。推薦21 27

五位：26平穩落位26，近30期內第3次出現該號碼，上獎頻率較低。根據歷史落號情況，本期重點關注2路。推薦20 29

六位：27上升4點落位31，近30期內第8次出現該號碼，上獎頻率較高。根據歷史落號情況，本期看1路出號。推薦22 31

二、藍球：11下降1點落位10，近30期內第3次出現該號碼，上獎頻率較高。根據歷史落號情況，本期建議關注藍球從2路碼中繼續出號。推薦：05 11 14 08

綜合推薦（12碼）：04 10 16 19 20 21 22 25 27 28 29 31

單挑一注：04 10 19 21 25 31+11

（眾彩網）