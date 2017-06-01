阿森納和溫格續約兩年——在這個消息被官方宣布之前，隨著足總杯的奪冠，以及各路媒體此前的報導，人們多半已經猜到了「Wenger IN」的最終結果。無論是「溫蜜」、「溫黑」還是中立球迷，對溫格續約都有著自己的觀點。

有人說，像溫格這樣的成績，碰上弗洛倫蒂諾或者阿布這樣的老闆，可能都不知道下課多少回了。的確，雖然說純粹憑戰績來評價教練，並不一定是完全公允的，但這確實是最直觀的指標。2014-15賽季，安切洛蒂的皇馬沒能在賽季末奪得任何指標，結果安帥就遭到了解僱，全然不顧及他一年前還率隊捧起大耳朵杯，半年前還有著22連勝的無限風光。這是不是一個好的決定？從後來的情況發展而言，這個決定雖然一度遭到質疑，但終究隨著齊達內帶隊走向新的高度，漸漸沒那麼多地被人提起。當然，你不能說每次心急火燎的換帥就一定都能起到好效果，但這至少說明了對主帥的態度和某種極高的要求。

從球隊體系打造到球員的逐漸融入，主教練的捏合是需要時間的，這是正常現象。但另一方面，殘酷的競爭和成績壓力，又必須要求你儘可能快地捏合成型，拿到更多的勝利和積分就是你的工作要求。曼城會給重金請來的瓜迪奧拉時間，曼聯會給穆里尼奧更多機會，拉涅利一度被認為肯定不會被萊斯特城解僱……一兩個賽季或許是這樣，但當成績壓力越來越大，高層真能坐得住嗎？情懷也好，功勛也好，一直傾慕的理想教練也好，不管你是買來的人不頂用，戰術體系融不進去，還是丟了更衣室，這些複雜的原因不談，教練多半會是被掃地出門的唯一人選。

阿森納高層對待主教練的方式，和弗洛倫蒂諾有所不同？這種區別確實存在，但從另一個角度來說，阿森納並不像皇馬那樣，有著年年和死敵巴薩無休無止的頂尖競爭。在巴薩面前，你身為皇馬主帥，不能到了賽季末什麼獎杯也沒有，只能看著對手大肆慶祝。但在英超當中，沒有這麼直接的一對一敵對關係，關於成績「是否可以接受」的標準也要寬鬆很多。畢竟英超六強本賽季的歐冠資格之爭，早就註定至少有一支球隊要掉隊，今年是你，明年也有可能是他。既然才第一年，為什麼非要動刀子呢？

聯賽第五，足總杯冠軍，歐冠十六強，溫格本賽季的戰績，從排名角度也就比上賽季的范加爾好一點兒。荷蘭老帥沒能留在曼聯，但范帥在曼聯的「底子」，遠遠無法和溫格在阿森納相比。那切爾西的阿布和穆里尼奧呢？穆帥無疑是藍軍稱霸英超和爭雄歐洲的大功臣，但在球隊出現問題的時候，阿布還是選擇了換掉主教練。目前的一點擔心，或許在於阿森納會不會經歷像弗格森退休之後，曼聯經歷的那種陣痛。但一個教練的執教年限終究是有限的，「弗格森式」的主帥也越來越難出現，你總要去選擇一個好的主教練，來成為新的領路人。至少目前，紅魔的這個人是穆里尼奧，藍軍的這個人是孔蒂。

「Wenger Out」的呼聲，或許源於槍迷已經被溫格的溫吞風格、年復一年極其相似的劇情折磨了太久了，因此即便有著足夠穩定的成績，也難以避免地會招來各種各樣的質疑和批評。這是一種「我不想再這樣下去了」的感覺：換了更強的也好，更糟的也好，我就是想看看，換了之後到底能怎麼樣——當然，如果換完了之後效果不佳，或許又會有懷念溫格的聲音出現吧。但在這次續約之前，或許更多的聲音是傾向於更換主帥的。陣痛期確實會有，但絕不是經歷不起，更何況頻繁更換教練，並不必然意味著成績的波動或是一蹶不振，後續的操作其實是很關鍵的。

從這個角度來說，阿森納不是皇馬、切爾西或者曼聯。這些年來，雖然爭冠的目標仍然在喊，但槍手越來越少地被人真正當做過英超冠軍的有力競爭者——比如說本賽季初的時候，阿森納的奪冠賠率排在曼城、曼聯、切爾西和利物浦之後。自然會有人問，是不是溫格讓阿森納不能成為皇馬、切爾西或者曼聯的呢？亨利認為阿森納的最大問題出在戰術方面：「溫格可能會在今夏買入一兩個球員，他會聲稱已經打造出了一支可以爭冠的隊伍。但是這樣的話，我之前年復一年的聽他說。我覺得只有改變體系和戰術，才能幫助他們明年贏得冠軍。」關於溫格的戰術是否過時、球隊氣質是否偏「軟」，也是經久不衰的討論話題。

但阿森納面臨的問題，也絕非全部來源於溫格。最後一輪對陣埃弗頓的比賽中，酋長球場的槍迷們將矛頭指向了俱樂部大股東克倫克。「克倫克滾出俱樂部，滾出去，滾出去！」這樣的喊聲不絕於耳，顯然球迷們對克倫克治下的俱樂部已失去了信心。克倫克並不缺乏豪言壯語，但他卻因吝嗇而背上了「吸血鬼」的惡名，槍迷們認為克倫克只是通過投資阿森納賺錢，而完全不考慮球隊的成績，有球迷標語甚至稱美國人是吸血的「螞蟥」。根據英媒消息，二股東烏斯馬諾夫準備進一步報價來買斷克倫克的股權，他相信只要加大投資力度，那麼阿森納一定可以重返英超之巔。

阿森納處於如今這種「不上不下」的狀況，很難說是某個單一方面的問題。陣容強度是平庸，可這到底是關乎管理層的投入問題，還是溫格採取的轉會或是薪金安排方面的策略問題？陣容紙面上沒那麼可怕，那為什麼不能打出超出自身實力的戰鬥力，而是多次在關鍵時刻令人失望？權力的安排和分配，高層之間的角力，面臨的各方壓力……高層和溫格都說彼此依然具備雄心，但這些東西並沒有真正展現出來，比如說讓阿森納對英超冠軍有真正實質性的威脅，或者是在歐洲賽場至少展現出一點天不怕地不怕的血拚氣場。

球隊CEO加齊迪斯說，他認為溫格無疑是世界級的，總是在鞭策自己為俱樂部取得勝利，並且沒有誰比他更適合阿森納。這種「契合」，或者說溫格和高層們這些年手下讓人們習慣了的阿森納，或許就是「保溫」的重要因素。這個情況不那麼好，但也不是絕對不能忍受，小打小鬧之後又是一年過去。你很難說，到底是溫格帶來了這種成績要求「沒那麼高」的文化，還是說高層對於競技方面的要求本來就不高，但目前看來，溫格和克倫克或許算是在一條船上的。

當然了，這算不上一潭死水，畢竟無緣下賽季的歐冠，無疑還是給球隊帶來了衝擊。英媒消息稱，隨著最新一次續約與加薪，阿森納向溫格提出了明確的目標，那就是英超奪冠。老闆克倫克在溫格續約后明確表態：「我們的目標是贏得英超冠軍和歐洲賽場的主要獎杯，這是球迷、球員、工作人員、主教練和董事會預期的。」未來兩年的合約期，溫格的「及格線」可能會非常高，否則球迷們依然會有無盡的怒火。而在轉會策略和球隊掌控權方面，分歧顯然也是存在的，有著帶來變化的可能性。

對溫格來說，在這個時刻選擇續約，比選擇離開更需要勇氣。但過去的榮譽和諸多的貢獻，從來都不該反覆成為所謂的「免死金牌」。如果只是延續目前的狀況（乃至更差），儘管溫格功勛卓著、勇氣可嘉，但可能也很難逃脫灰頭土臉離開的命運。

（華迪維亞）