網壇傳奇瑪格麗特-考特「反同性戀」事件似呈愈演愈烈之勢，在多名球員呼籲要將以其名字命名的澳網球場改名之後，連「女金剛」納芙拉蒂諾娃也發表了致考特的公開信。

考特是24次大滿貫得主，是公開賽時代的第一位女子真正的「全滿貫」（同年包攬4大滿貫）得主。為表彰她在網球上的成績，墨爾本公園一號球場便以她的名字命名。

不過，現年74歲的她是位虔誠的基督教牧師，因此其反同性戀的觀點一直以來也非常鮮明。此次，抵制澳航的言論再次引起軒然大波，多名球員紛紛表示反對她的觀點，甚至要求將球場改名。而網壇為數不多的「出櫃」球星之一「女金剛」納芙拉蒂諾娃也在此時向球場發去了公開信，稱「球場是時候該改名了」。

信中，「女金剛」肯定了考特在網球上的成就，並表示自己早已原諒了她在1990年直指自己是個「壞榜樣」的事——因為她是女同性戀者。「用瑪格麗特-考特的名字命名澳網球場似乎是件正確的事，畢竟，羅德-拉沃爾已擁有以自己名字命名的球場，而考特是史上最偉大的球員之一。」

但59個大滿貫得主同時表示，自己到現在也不知道考特在上世紀70年代關於南非種族隔離的公開種族主義言論是何意思。

而說到此次考特抵制澳航的一系列言論，「女金剛」稱：「她沒點名提到任何人是件好事，因為我很肯定（那樣做）她會被起訴誹謗。如今可以很清楚考特是個什麼人：驚人的網球選手、種族主義者和同性戀恐懼症患者。她的刻薄言論不只是個觀點。她正積極阻止同性戀人們獲得平等的權利（注意：我們也是人類）。她正到處妖魔化同性戀孩子和成人。如今，又把同性戀和納粹、魔鬼聯繫起來了？這可不好。這其實是病態，很危險。」

「由於這個連續抨擊和羞辱我們LGBT群體的言論，孩子們將承受更多。她手上會沾染多少鮮血？這很不好。太多人會因這種排斥而自殺。這種攻擊、這種霸凌真的不好。」

「女金剛」繼續表示：「我們慶祝言論自由，但這並不意味著不計後果——不是懲罰，而是後果。我們不該為這種行為、這種哲學叫好。像考特這種人能用的平台必須更小，而不是更大。」

「因此我認為是時候替掉你的名字了。伊文-古拉貢球場就是個不錯之選。這個人在各個層面我們都可以為之慶祝。」

除納芙拉蒂諾娃外，另一位出櫃的澳洲女將德拉奎爾也發推反擊道：「瑪格麗特。適可而止吧！」並另附了一封考特4年前寫的信的照片——那是一封對她與同性伴侶結婚生子的抨擊信。她的雙打搭檔阿什莉-巴迪和同胞好友斯托瑟也都站出來支持她的回應。

德國女將佩特科維奇也表示，網壇獨一無二的偉人往往做不到一個榜樣的作用。「我覺得很多人，尤其是老一代的選手，他們已有些落伍了，也許為球場命名也該與時俱進，而不是保留傳統。」荷蘭女將霍肯坎普也表示看到澳網球場改名是件好事，因為「有些球員在以瑪格麗特-考特命名的球場里打球會感覺不舒服。」

連包括國際網聯和WTA在內的網球管理機構都試圖和考特的觀點撇清關係。澳網官方的聲明表示：「作為這項運動的傳奇，我們尊重瑪格麗特-考特的成就和她無與倫比的比賽紀錄。她的個人觀點是她自己的，並不符合澳洲網協平等、包容和多樣性的價值觀。」甚至連球場的官方推特也聲明：「墨爾本和奧林匹克公園不支持瑪格麗特-考特的觀點，我們仍然是一個致力於擁抱平等、包容和多樣性的組織；從我們的粉絲到我們的同事都是如此。」

雖然澳大利亞總理馬爾科姆-特恩布爾是考特的強大盟友，並堅決反對球場改名，但呼籲改名之聲卻一浪高過一浪。

瑪格麗特-考特球場是澳網的第三大球場，另兩座主要球場一座以羅德-拉沃爾命名，一座以中國讚助商海信命名。而目前進行的法網兩座球場，分別以已故的菲利普-夏蒂埃和蘇珊-朗格倫命名。

前球員詹姆斯-布萊克則在法網解說期間稱讚了美網的球場冠名選擇。「我認為在美國，選擇兩個為爭取平等和爭取民權而鬥爭的最偉大的人來命名是很好的理由：阿瑟-阿什體育場和比利-簡-金網球中心。他們兩人都在為爭取平等而戰，因此我們選擇用他們來命名球場。」

（月光）