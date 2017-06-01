斯皮思：艾爾山與錢伯斯灣看似相似 實則不同北京新浪網 (2017-06-01 14:47)
斯皮思是為數不多打過艾爾山的球員
日期:6月1日，考慮到它們相同的建築風格和首次主辦大滿貫賽的神秘性，今年美國公開賽的球場——艾爾山（Erin Hills）毫不意外的會和2015年的主辦球場錢伯斯灣（Chambers Bay）相比較。
不過在錢伯斯灣奪冠的喬丹-斯皮思說，兩者的相似性表面的更多，實質性的不多。
星期三在穆菲爾德鄉村面對媒體時，斯皮思談到了艾爾山和錢伯斯灣的相同和不同之處。
「艾爾山沒有錢伯斯灣複雜。」斯皮思說，他曾於2011年在艾爾山的美國業餘錦標賽時打到四分之一決賽。「我認為它更容易一些。這兩座球場是不同的風格，儘管兩座球場都是首次主辦美國公開賽這一點很相似。」
「在錢伯斯灣上果嶺要越過一些大的土丘，而艾爾山是那種綿延的小山。我記得這兩座球場都沒有樹。它們都是新風格的美國林克斯球場。不過我認為打起來的感覺兩座球場完全不同。」
斯皮思說他計劃美國公開賽前的星期六去威斯康星州，然後星期日和星期一至少打滿兩輪，早早做好大部分的準備工作，然後在最後兩天做些微調。
（Colleen）
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