陸慧明競彩：莫達倫捧主勝 沙佩科傾向分勝負北京新浪網 (2017-06-01 14:48)
陸慧明競彩
20170601，星期四，歡迎接收陸慧明免費推薦
今日競彩場次：
002 莫達倫VS斯托羅姆加 推薦：3
這場雙方並不處於同一個級別聯賽，客隊自然會被看好。再從競彩賠率走勢看，也是客隊連續降水，說明和判斷一樣。昨天挪威杯客隊全贏，今晚就這一場，我捧主勝，競彩賠率到了3，不猥瑣。
按道理上一場獎金已經不低了，但沒有單關啊，只能再來一場。如果搭配場次錯了，那非常可惜。
007 沙佩科恩斯VS克魯塞羅 推薦：30
今年沙佩在客場踢了兩次，成績不好，回主場首選是3。算了，30吧，別出1啊。
2串1，我投50倍100元出一張實單
彩蛋：009 迪塔里斯VS競技 推薦：0
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