5月27日，大樂透第17060期開獎，全國開出一等獎14注，單注獎金595萬余元，追加后單注獎金953萬余元。由於當期也是大樂透5億大派獎的第17期，派獎后，每注追加一等獎的獎金合計1085萬余元。湖北恩施一合注團隊，幸運中得追加一等獎1注、二等獎1注及固定獎若干注，攬獎1093萬元。5月31日，合注團隊代表郭先生領取了這筆獎金。

郭先生介紹，自己買體彩多年，兩年前，在熟悉的銷售點遇上3位志同道合的彩民朋友，大家都喜歡玩大樂透。從那時起，這幾位朋友便開始了合注之路。每期200元左右，號碼每人出1-2個，期期如此。儘管兩年過去了，這個小組最多僅中獎數百元，但大家都覺得大樂透獎池高、大獎成色高，一定要堅持下去。

5月27日這天，四位朋友討論過後，對前區5個號碼看法一致，但是後區兩個號碼中，大家對選擇「05」還是「09」存在爭議。於是，合注小組乾脆投注了3張「7+2」追加複式票，爭議號碼都包含了進去，共花費189元。

當天晚上，開獎結果公佈，除了第三張彩票因前區換了號未中獎外，其它兩張彩票都中了獎，一張中得追加一等獎1注、追加三等獎10注、追加四等獎10注，單票獎金合計10878099元；另一張中得追加二等獎1注、追加五等獎10注，獎金60556元。合注小組合計中獎1093萬元。

「這筆獎金，我們每人都能分到200多萬。因為我的故鄉很貧困，我準備回去以後，為父老鄉親做一點能所能及的事情，幫助他們改善一下生活。其他幾位朋友，家庭條件都還不錯，他們可能會把獎金用來繼續投注彩票吧！」談起獎金的用途，郭先生早已做好打算，「這次中了大獎，對我是種鼓勵，讓我切身感受到中大獎的美好感覺。以後，我還會繼續投注大樂透，繼續支持體彩公益事業。」