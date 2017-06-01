4人合買團每期200元 堅守兩年中大樂透1085萬北京新浪網 (2017-06-01 14:49)
5月27日，大樂透第17060期開獎，全國開出一等獎14注，單注獎金595萬余元，追加后單注獎金953萬余元。由於當期也是大樂透5億大派獎的第17期，派獎后，每注追加一等獎的獎金合計1085萬余元。湖北恩施一合注團隊，幸運中得追加一等獎1注、二等獎1注及固定獎若干注，攬獎1093萬元。5月31日，合注團隊代表郭先生領取了這筆獎金。
郭先生介紹，自己買體彩多年，兩年前，在熟悉的銷售點遇上3位志同道合的彩民朋友，大家都喜歡玩大樂透。從那時起，這幾位朋友便開始了合注之路。每期200元左右，號碼每人出1-2個，期期如此。儘管兩年過去了，這個小組最多僅中獎數百元，但大家都覺得大樂透獎池高、大獎成色高，一定要堅持下去。
5月27日這天，四位朋友討論過後，對前區5個號碼看法一致，但是後區兩個號碼中，大家對選擇「05」還是「09」存在爭議。於是，合注小組乾脆投注了3張「7+2」追加複式票，爭議號碼都包含了進去，共花費189元。
當天晚上，開獎結果公佈，除了第三張彩票因前區換了號未中獎外，其它兩張彩票都中了獎，一張中得追加一等獎1注、追加三等獎10注、追加四等獎10注，單票獎金合計10878099元；另一張中得追加二等獎1注、追加五等獎10注，獎金60556元。合注小組合計中獎1093萬元。
「這筆獎金，我們每人都能分到200多萬。因為我的故鄉很貧困，我準備回去以後，為父老鄉親做一點能所能及的事情，幫助他們改善一下生活。其他幾位朋友，家庭條件都還不錯，他們可能會把獎金用來繼續投注彩票吧！」談起獎金的用途，郭先生早已做好打算，「這次中了大獎，對我是種鼓勵，讓我切身感受到中大獎的美好感覺。以後，我還會繼續投注大樂透，繼續支持體彩公益事業。」
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【CELINE】經典滿版皇家LOGO字母絲質領帶(典雅粉)
- 【LV】M41106 Keepal Speedy 40 經典花紋手提旅行袋
- 【La Tour Eiffel】艾菲爾鐵塔經典菱格紋皮革多功能中夾禮
- 【MONTBLANC萬寶龍】Nightflight護照夾
- 【CUMAR】CUMAR北歐氣息 嚴選牛皮綁帶休閒鞋(土黃色)
- 【ZIPPO】日系-Harley-Davidson-哈雷-離子噴鍍表面加工打火
- 【Roberta Colum】紳士品味棋盤格真皮皮革2用商務公事包
- 【HaoxinG】款15DK1356金黃春夏真皮頭層印花皮駕車英倫時尚
- Genny Iervolino鱷魚手拿皮包
- LONGCHAMP Le pliage Neo 短把印花尼龍摺疊兩用包(中/黑色)
騎士勇士已成王朝?總裁否認:他們還沒做到這點【北京新浪網】
穆雷：健康波特羅實力頂級 不喜歡蜘蛛攝像機干擾【北京新浪網】
3節累垮?28+15+8詹皇扛重壓 賽末這才是真的他【北京新浪網】
曝多隊有意追逐勇士FMVP 杜蘭特降薪為留住他【北京新浪網】
黃士傑博士 遠不止AlphaGo的人肉臂【北京新浪網】