30歲的博努奇已經成為了尤文圖斯的巨星之一，他與基耶利尼、巴爾扎利組成了尤文圖斯版的BBC。博努奇如今是尤文圖斯後防線上的標杆，不過本賽季他在競技和個人層面都曾遭遇困難時刻，甚至因此考慮離開尤文圖斯，而皇馬是他曾考慮轉會的俱樂部之一。

去年10月，博努奇的兒子染上重病，不得不兩次接受手術，博努奇曾為此失聲痛哭，不過現在博努奇一家人已經克服了困難。在競技層面，博努奇曾與阿萊格里發生爭執，甚至還差點動手，在與主帥鬧出矛盾后，離開尤文圖斯也成為了當時博努奇最簡單，也最衝動的想法。

在與阿萊格里爭吵后，博努奇在此後的兩場比賽中被送上看台。《馬卡報》報導，就是在那個時候，博努奇開始向歐洲的一些豪門自薦，其中就包括尤文圖斯歐冠決賽中的對手皇馬。皇馬高層非常細緻、謹慎地研究了博努奇的自薦信，不過當時皇馬在佩佩的去留問題上還沒有明確答案。

現在，佩佩已經是板上釘釘的事情，皇馬高層也認定球隊的後防線需要加強。回收巴列霍的選項還在，但俱樂部內也有聲音表示，需要再將這位年輕中衛租借外出鍛煉。總之，巴列霍回皇馬的事情還沒有決定。

博努奇與尤文圖斯的合同2021年才到期，而尤文圖斯的報價從未低於4000萬歐元，對於是否要花費高價引進一位博努奇這樣的高水平後衛，皇馬高層還需要下決心。《馬卡報》指出，皇馬要引進博努奇，需要付出巨大的努力，不過拉莫斯、瓦拉內和納喬之外，皇馬在中衛位置還需要一人是可以肯定的，而博努奇是皇馬高層非常喜歡的球員。（塞爾吉奧）