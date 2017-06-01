小炮焦點賽盡顯大數據穩准狠本色，在昨日熱度最高的亞冠比賽蘇寧vs上港中，精準命中上港雙殺晉級，博得1賠2.5高賠，盤口、勝平負和大小球三種玩法全線飄紅。另外世青賽3中3、芬超6中4，美職4中3均有不俗戰績。[新浪小炮智能預測全球足彩+NBA][下載大數據APP]

戰績回顧：亞冠亞盤、勝平負命中率100% 美職勝平負4中3

新浪小炮昨日兩場焦點亞冠全中，精準預測上港浦和贏球贏盤，在蘇寧vs上港的大熱賽事中三種玩法全紅！芬超6中4，單挑兩場平局大奶，擒下1賠3.6和1賠3.1兩場高賠！美職勝平負4中3，全紅小炮怎能不愛！

跟單指點：世青賽勝平負10中8 NBA騎士讓分勝率100%

NBA總決賽終於駕到！首戰激情打響，小炮預測騎士讓分勝率達100%，信心十足！世青賽酣戰正熱，小炮近10場世青賽勝平負預測命中8場，法國義大利誰能殺出重圍，讓小炮為您挑選穩膽！

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