電競專業也要走進高校了？

據中新社5月10日報導，上海體育學院播音主持專業將開辦「電子競技解說」專業方向。在此基礎上，上海體院未來將試點探索中國國內第一個「電子競技」專業。

那麼，電競專業究竟都學點什麼？它會有怎樣的課程設置呢？

面對種種好奇，澎湃新聞記者採訪了上海體院新聞傳播與外語學院院長杜友君，杜院長則表示，電競也需要系統的文化學習來規範引導，不能讓它一直處在野蠻生長的狀態。

不培養選手，旨在培養產業人才

「本校有成立電競學院的考慮，從專業方向上會包括電競解說、賽事運營、電競裁判和電競遊戲製作等等，目前最先被提上議事日程的是電競解說這一塊，最早明年就可以啟動，電競解說目前考慮被納入藝術類的播音主持專業類別。」杜友君表示。

關於「電競解說」專業方向的招生，杜友君也做了較為詳細的說明，「符合高考報名標準的人群都可以來報考，計劃中，招生20多人，畢業將拿到本科文憑。」

「入學考核上，文化課成績會和藝術類招生相似，為本二分數線的60%，但在專業考核上會有其他的要求，比如考生的外語能力、思維反應能力、表達能力以及對電競遊戲的熟悉程度……」

按照杜友君的說法，「電競解說」會是「電競專業」最先試水的一個領域，未來與電競相關的其他類別有機會陸續推出。

那麼為什麼上海體育學院會對電競如此上心？

杜友君表示：「在當今社會，電競擁有海量的受眾，影響力極大，年輕人的參與度又極高，既然已經高度融入人們的生活中，我們有必要在高等教育中涉及這一領域，而過去電競一直處在野蠻生長的狀態，並沒有系統的文化學習來規範引導。」

此外，杜友君坦言電競並不等於單純的打遊戲，並不希望看到年輕人都沉溺於遊戲中，需要對他們進行正確的引導，讓電競的發展更加健康、更加健全。

「體院開設電競專業方向並非為了培養專業電競選手，而是為電競行業和電競產業提供更多專業人才。」杜友君說。

電競已成高校新寵

事實上，正如杜友君所言，電競已經愈發成為國人生活中極為重要的一部分。

早在2003年，電子競技已經由國家體育總局設立為我國正式開展的第99個體育項目（並在2008年被重新定義為第78號體育運動項目）。

去年，教育部職業教育與成人教育司公佈了2016年度的13個增補專業，「電子競技運動與管理」專業包含在內，並於2017年執行。

至於電競入高校，其實時間更早。

2009年，天津體育學院就在該校體育文化傳媒系設立了電子競技方向，主要課程包括：電子競技專業課程、體育社會學、運動心理學、運動訓練管理學、計算機網路基礎，遊戲編程基礎，裁判法與賽事編排、賽事解說、新聞寫作、視頻編輯等。

該專業一共招了2屆學生，每一屆招生人數在15個左右，甚至在2010屆還有2個女生。

而在2016年「電競專業」被認可后，不僅僅是上海體院，國內各個高校的電競專業開始如雨後春筍般出現，就連中國傳媒大學這樣的211高校也位列其中，傳媒大學開設的電競專業在名稱上並不包含「電競」的字眼，叫作「數字媒體藝術·數字娛樂方向」，招生為20人。

韓語、高數都得學

值得一提的是，不要以為「電競專業」的出現會讓上大學、拿文憑就此變得簡單。

事實上，據《電子競技雜誌》報導，未來的「電子競技運動與管理」的課程規劃中，由於電競圈韓國從業者多，語言課程方面除了英語還需要學習韓語。

此外，電競行業對數據分析能力的要求較高，因此高等數學會成為該專業重點學科之一。可以預見，隨著該專業的成熟，在高校教育中佔據的比重會越來越大，而入學和畢業門檻也會水漲船高。

目前，高校扎堆電競專業某種程度上是大勢所趨，2010年我國電競市場規模僅為44.1億元，到2015年則達到269.1億元，6年間增幅達513.6%。

其中電子競技賽事收入3.1億元，俱樂部、直播平台電子競技衍生收入20.7億元，電子競技遊戲收入245.3億元，分別較2014年增長143%、137%和13%。

據估計2017年中國電競產業市場規模將達到570億元，未來五年（2017-2021）年均復合增長率約為48.02%，2021年中國電競產業市場規模預計將達到2734億元。

電競全國冠軍加入師資

鑒於電競市場如此大的體量，作為教育中的核心部分，高校教育「挂鉤」電競非但不讓人意外，更是一種剛需，對於提升學生就業率、完善電競行業和產業的都不無裨益。

關於上海體育學院積極嘗試電競專業，杜友君也提到了市場的左右。

在今年早些時候上海體院與一些社會團體和企業有過接觸，深感設立電競方向的必要性，事實上，在明年推出「電競解說」方向前，今年上海體院將率先設立相關培訓班。

「形式上是和社會資源聯辦的培訓班，不和文憑挂鉤，我們也希望通過相關培訓進一步為開展電競專業蓄力，比如師資方面，一些電競領域的全國冠軍都會加入進來。」（澎湃新聞）