上期前區號碼：01 04 06 08 28，奇偶比為1:4，大小比為1:4，和值：47，和值尾7.

本期分析：從奇偶形態來分析，本期看好奇偶：2：3.從大小形態來分析，本期關注大小比為2:3。從和值來分析，本期關注和值在70--110之間。從和值尾來分析，上期開出1路和尾，本期看好1路和尾。

2017063期超級大樂透後區分析：

上期後區開出：08 12.其形態分別為：1質1合，2偶；和值：20.

本期分析：三分區，一區近43期開出53個號碼，上期開出0枚號碼，本期關注號碼： 01 05。二區近35期開出39個號碼，從近期走勢來分析，二區出號比較穩定關注號碼：07 08。三區近28期開出31枚號碼，本期關注號碼：10 12。

具體分析：第一位，上期偶數號碼出1個，本期關注號碼看好01 05.

第二位，從和值來分析，上期開出2路和值，本期繼續關注1路和值。

前區10膽： 04 05 10 15 18 21 25 28 30 32

後區5膽：01 05 07 08 10

推薦一注：05 18 21 28 30+ 07 10

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