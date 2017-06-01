陳建仁：打造亞太生醫重鎮 創兆元產業中央廣播電台 (2017-06-01 13:29)
「台灣生技醫藥聯盟」今天(1日)舉行成立大會，副總統陳建仁致詞時表示，政府的目標是希望將台灣打造為「亞太生醫研發重鎮」，生醫聯盟可做為業界與政府間的溝通橋樑，督促政府做得更好，呼籲業界與政府一起努力，讓生醫產業成為兆元產業。
「台灣生技醫藥聯盟」1日正式成立，副總統陳建仁、科技部次長蘇芳慶、衛福部次長何啟功等政府官員都到場致賀。生醫聯盟是由國內24個醫藥公協會及法人機構所共同發起，聯盟主席張鴻仁表示，隨著精準醫療、細胞療法、基因療法的發展，各種新藥及高階醫材日新月異，現行的法規制度、人才需求無法帶動生醫產業和國際接軌，生醫聯盟期待能成為政府與民間的溝通平台，加速推動生技醫療產業的發展。
副總統陳建仁致詞時表示，政府非常高興各界能共襄盛舉成立生醫聯盟，蔡英文總統也高度重視台灣生醫產業的發展，希望在官方與業界的齊心合作下，將台灣打造成「亞太生醫研發重鎮」，再創兆元產業。陳建仁：『(原音) 我們只有一個目標，就是使台灣能夠成為亞太生醫研發重鎮。我們未來會更勇敢的跟大家一起努力，在這條路上好好的走下去，讓台灣的生醫產業能夠成為兆元產業，更重要的是，在兆元產業的發展過程中，我們希望越來越精進，而且以研發、創新延攬國外的人才來到台灣，能夠做最好的發展。』
陳建仁指出，蔡英文總統也特別指示相關單位務必要與業界做好溝通，協助解決困難。他強調，政府很難面面俱到，業界若遇到任何困難，都可透過生醫聯盟為窗口反應，不要客氣、有話就要說，千萬不要悶在心裡，這樣才能督促政府改進，讓政府知道怎麼樣才能做得更好，希望台灣的生醫產業能蓬勃發展，為世界人類帶來福祉。
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