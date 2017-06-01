競選廣告老找你？這程式讓你知道誰搞鬼中央社 (2017-06-01 14:21)
（中央社倫敦31日綜合外電報導）在臉書上鎖定受眾的所謂「黑廣告」被用於英國大選競選活動，讓人擔心民主真意遭扭曲。1名青少年創業家在倫敦1間科技中心研發1種外掛程式，致力披露這類廣告的使用狀況。
法新社報導，19歲少年奈特-韋柏（Louis Knight-Webb）開發的瀏覽器外掛程式，可觀察廣告上線時，鎖定了哪些受眾。
他研發的目的，是想鉅細靡遺了解政治「黑廣告」，也就是使用網路資料、鎖定特定族群的拉票簡訊。
奈特-韋柏在他位於英國國會附近的辦公室告訴法新社：「這議題顯然會引起許多人的共鳴。」
「很多人想了解他們是怎麼被操控的。」
英國首相梅伊（Theresa May）4月宣布提前大選之後，奈特-韋柏寫出了這個程式，並和商業諮詢師傑佛斯（Sam Jeffers）合創「誰鎖定我？」（Who TargetsMe?）社團。
目前已有6500人下載這個外掛程式，下載者涵蓋630個選區，也就是說，6月8日投票的650個選區幾乎都有人下載。
奈特-韋柏打算把這項企劃延伸到德國9月選舉，並擴及到巴西、捷克和義大利。他說：「就我所知，這是相關領域規模最大的研究。」
他希望藉此鼓勵大家「懷疑他們接收到的廣告，稍稍跳脫出來，了解這個國家的其他人在看些什麼」。（譯者：中央社鄭詩韻）1060601
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