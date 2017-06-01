文／MOOK景點家克里斯多福整理報導 圖片提供／莫莉molly888666



台灣的濕地景觀多元豐富，除了可以欣賞潮間帶的生態、夕陽美景，以及觀察鳥類動態外，還可以賞花與濱海植物等。位在彰化的福寶濕地，被譽為是中部水鳥的天堂，不僅規劃了綜合人文、生態、教育、觀光、休閒的生態園區，更結合了藝術造景與花海景致；近期遊客們若前往福寶濕地，可以拍到漂流木的裝置藝術，與欣賞到美麗的紫斑向日葵花海。

福寶濕地除了可以欣賞潮間帶的生態、夕陽美景，以及觀察鳥類動態外，還可以賞花與濱海植物等

福寶濕地被譽為是中部水鳥的天堂，更結合了藝術造景與花海景致

近期前往福寶濕地，可以拍到漂流木的裝置藝術，與美麗的紫斑向日葵花海

福寶濕地的座標裝置藝術，共使用近400枝的漂流木，最高約2公尺，大片荒野的氛圍，也成為IG網友們熱拍的景點。在走向濕地賞鳥的途中，除了有紅樹林植物外，還可以看見大片的紫斑向日葵花海，紫斑向日葵為濱海花后，其燦爛綻放的花姿，令人心情也跟著愉快。

福寶濕地的座標裝置藝術，共使用近400枝的漂流木，最高約2公尺，大片荒野的氛圍，也成為IG網友們熱拍的景點

福寶濕地除了有紅樹林植物外，還可以看見大片的紫斑向日葵花海

【Info】

福寶溼地

地址：彰化縣福興鄉新生路臨63號

交通資訊：

1. 從高速公路於「彰化交流道」下往鹿港方向（或由「福興交流道」下往福興方向），再接「東西向快速道路」往西行，即可達「省道台17線」，再39K處右轉。如由南部往北走，可在過員林交流道後的東西向快速道路台76線，往福興埔鹽方向直行到底，及抵達沿海路台17線。

2. 由南向北走在濱海公路台17線至43.2K過麥厝橋左轉沿溪而行，可抵福寶橋，如果由北向南走則在39K處右轉，經育新國小後過福寶橋後，右轉繼續沿著海堤走，約兩公里即可抵達福寶生態園區。



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