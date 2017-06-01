（中央社記者劉得倉曼谷1日專電）曼谷廊曼和蘇凡納布兩大國際機場新增市區接駁巴士，包括A3、A4及S1線，A3、A4自廊曼機場分別至侖比尼公園、考山路，S1則自蘇凡納布機場至考山路，票價各為50、50和60泰銖。



泰國曼谷大眾運輸管理局在曼谷的兩大國際機推出市區接駁巴士，在廊曼機場除了原有的A1和A2線，近期又推出A3和A4線，A3是往返侖比尼公園（Lumpini）和廊曼機場之間，A4是往返考山路與廊曼機場之間，票價都是50泰銖（約新台幣47元）。搭車處分別為國際線第一航廈6號出口處和國內線第二航廈12號出口處，服務時間上午7時至晚間11時。



至於今天才開始營運的S1線接駁巴士，則自蘇凡納布國際機場至考山路，票價60泰銖，搭車地點位於機場一樓的7號出口處，服務時間上午6時至晚間8時。



對帶著大背包或大行李的旅客搭乘機場接駁巴士，相當方便，不過曼谷市區的交通雍塞，比較難以掌握時間，如果搭乘蘇凡納布國際機場的機場快線較快，但必須上下樓，電梯較少。1060601