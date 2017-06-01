人氣遊戲《精靈寶可夢》又有新作手機遊戲囉！《寶可夢》官方近日發表了全新手機遊戲《寶可夢 Land 》，同時現在也正在招募Alpha測試版的測試玩家。

《寶可夢 Land 》是以《精靈寶可夢》中出現的各式寶可夢為核心的動作遊戲，遊戲中玩家可以操作玩具寶可夢來戰鬥、闖關，並以蒐集其他寶可夢為主要目的。

此外，官方現正舉辦《寶可夢Land》Alpha版測試活動，測試版總共可以遊玩6座島嶼、52個關卡、15層冠軍塔以及134種寶可夢，官方將會集結測試玩家的建議做出調整，想參加的玩家可以從官方網站報名。