（中央社記者陳葦庭台北1日電）西南氣流影響，中央氣象局今天發佈大雨特報，南台灣和中台灣8縣市都在警戒範圍。



中央氣象局發佈大雨特報，今天雲林以南、南投地區及台中山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。



氣象局大雨特報縣市包括台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南縣、高雄市、屏東縣。1060601