Google於今（1）日發布， Android Pay 在台灣正式啟用，只要 Android 4.4 以上系統，能夠使用 NFC 手機，只要下載專用 App 綁定信用卡，就能開啟使用，結合Google地圖功能，可以配合會員卡與推播優惠，網路消費平台App也能刷卡。

Android Pay 採用 NFC 與 Token 技術，手機不用上網就能交易，手機儲存信用卡代碼，不會將完整資料保留在手機，確保資訊全球支援安全低風險， Google 統計，全球支援 Android Pay 硬體品牌有一千多家，符合規格行動裝置約一萬多種。

Google 台灣董事總經理簡立峰表示，台灣約 62％ 消費者會用網路購物，並且智慧型手機滲透率高達82%，在全球 Google Play 市場，台灣也是前五大營收，因此台灣是 Android Pay 重要市場，在亞洲第四個開放。

Google 強調， Android Pay 不但讓刷卡消費更方便，同時整合 Google 地圖，使用者進入商家時，手機會自動推播提醒折價券、禮券、會員卡等，但要先存入會員卡或折價券，消費完成記錄也相當方便，資訊內容包含商家、明細、地點。

另一方面，網路消費也能使用 Android Pay ，目前 Google 已提供程式碼給合作商，網路消費App能夠直接開啟 Android Pay 付款，目前已經約有20個網路消費平台合作，預計後續會有其他平台加入。