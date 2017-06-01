義大利遊戲開發商「505 Games」與義大利獨立遊戲開發團隊「Ovosonico」30 日共同發表了新作《Last Day of June》，並邀請到英國音樂家 Steven Wilson 來為遊戲製作音樂。

故事講述職業是畫家的主角「Carl」使用繪畫的力量，讓因為交通事故而死去的戀人能夠迴避這起事故，玩家必須解開各種謎團，將時間倒回六月來拯救戀人。此外《 Last Day of June 》是從英國音樂家 Steven Wilson 的歌曲「 Drive Home 」獲得靈感製作出來的。

《 Last Day of June 》將會有PS4與PC雙平台，並預計在2017年中發售。