北市綠竹筍正式登場 好康活動有吃又有拿NOWnews今日新聞 (2017-06-01 12:43)
今年度「台北綠竹筍」正式登場！台北市副市長林欽榮今（1）日帶頭前往文山區老泉里，親自與筍農及小朋友們一起體驗田間採收綠竹筍樂趣，並品嚐鮮甜的綠竹筍料理，同時宣布綠竹筍三大系列好康活動正式起跑，木柵綠竹筍饗宴也自即日起開放訂購。
台北市副市長林欽榮表示，台北市綠竹筍產區分布在木柵、景美、士林、北投、南港區，今年在5個區的農會、筍農、市農會、市府合力規畫下，分別帶來三大好康。
除了每年炙手可熱的「木柵綠竹筍饗宴」外， 6 月 15 日至 7 月 15 日在花博公園農民市集，現場也買的到台北市的優質綠竹筍，今年更加碼推出「一日筍農生態體驗」，帶大家一起來瞭解台北市的綠竹筍生態，及體驗田間採收-挖筍趣。
台北市木柵、景美、士林、北投、南港區，在土壤密度較小的沙質壤土及雨量充沛的條件之下，所產出之綠竹筍纖維質較細、品質優良、口感鮮甜，有如水梨般清脆多汁，在 5 月至 10 月是台北綠竹筍盛產季節，每年平均產量約 70-80 萬公斤，平均甜度可達 7 度以上（竹筍平均甜度5.3度）。
訂購台北綠竹筍可與北市木柵、景美、士林、北投及南港區農會推廣部洽詢，各農會聯絡電話：木柵區農會： 02-2939-8021 轉 124 、景美區農會： 02-2931-3446 、轉 104 、士林區農會： 02-2882-8959 轉 505 、北投區農會： 02-2892-4185 轉 340 、南港區農會： 02-2783-6121 轉 13 。
台北綠竹筍農民市集活動及「一日筍農生態體驗」，可上北市產業局官網或臉書粉絲團「台北饗樂趣」專頁查詢。
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