（中央社記者陳葦庭台北1日電）結束一趟旅行，總有許多事讓人不想面對。易遊網公布「旅行後不想面對的十大殘酷現實」，發現大家最不想面對的是旅行衍生的帳單。



結束一趟旅行，什麼事讓人最不想面對？易遊網日前在網路上調查「旅行後不想面對的十大殘酷現實」，結果發現隔天要上班只排行第2名，冠軍則是出國時失心瘋亂買的信用卡帳單、讓人想到荷包失血就心痛。



第3名則是旅行大吃大喝後增加的體重，讓人不敢站上體重機；第4名為待整理的大小行李；第5名是生理時鐘全被打亂，該工作時沒精神，該休息時睡不好；至於第6名則是許多女性的困擾，不僅曬黑了還膚色不均勻。



旅行結束回國後，來自各方的親朋好友總是愛問「好玩嗎」則是讓許多人困擾，也因此排行讓人最不想面對的第7名；整理照片、親友索討紀念品則分別排行第8、9名；第10名則是親友拜託代買，沒買到被埋怨擺臉色，讓人無言以對。1060601