平地金針花海私房景點 大片金黃賞花又賞海MOOK景點家 (2017-06-01 11:40)
文／MOOK景點家編輯部整理報導 圖片來源／台中港
黃澄澄美麗的金針花是每年夏季必賞的花海，除了8、9月花東縱谷的金針花季外，位在台中港的旅客服務中心旁，也可以看到大片的金黃花海。台中港旅客服務中心除了有國內外入境及出境檢查通關大廳、服務櫃檯、多功能廣場等多樣化國際規格服務外，更斥資上百萬元於停車廣場前進行綠美化工程，種植了多種花草樹木，讓這裡不僅是旅客的接待橋梁，也是旅遊賞花的最佳去處。
台中港的旅客服務中心也可以看到大片的金針花海
台中港的旅客服務中心金針花海
台中港的旅客服務中心金針花海斥資上百萬元打造
台中港的旅客服務中心不僅是旅客的接待橋梁，也是旅遊賞花的最佳去處
【Info】
台中港旅客服務中心
地址：台中市梧棲區中二路9號
交通資訊：
開車 - 由國道四號往西 → 可直達旅客服務中心
搭車 - 搭乘統聯客運「台北-台中港」線，於台中港務局大樓下車，步行約15分鐘，即可抵達
※附設停車場
全民追花懶人包！夏日賞花景點全攻略
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15416
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