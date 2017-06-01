文／MOOK景點家編輯部整理報導



全球知名旅遊平台TripAdvisor每年都會公佈旅行者之選，有飯店、目的地、海灘、地標、航空公司，日前也公佈了2017年台灣最佳地標性景點，台北101則是蟬連3年首選，其次龍山寺、中正紀念堂。旅行者之選是以過去12個月期間，全球千萬旅客提交的景點點評和評分的數量及質量綜合計算出。值得注意的是，高雄市立圖書館總館、高雄光之穹頂和台南安平樹屋，則是最新入選十大最佳地標景點。

旅行者之選台灣十大最佳地標性景點，台南安平樹屋首次進榜 (圖片來源／台南市政府)

旅行者之選台灣十大最佳地標性景點，高雄總圖最新入選 (圖片提供／cufang0806)

2017年旅行者之選 - 台灣十大最佳地標性景點



1. 台北101

2. 龍山寺

3. 中正紀念堂

4. 佛光山佛陀紀念館

5. 高雄市立圖書館總管

6. 高雄光之穹頂

7. 保安宮

8. 安平樹屋

9. 忠烈祠

10. 佛光山



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