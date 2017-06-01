2017台灣十大地標景點 神秘樹屋首次進榜MOOK景點家 (2017-06-01 11:20)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
全球知名旅遊平台TripAdvisor每年都會公佈旅行者之選，有飯店、目的地、海灘、地標、航空公司，日前也公佈了2017年台灣最佳地標性景點，台北101則是蟬連3年首選，其次龍山寺、中正紀念堂。旅行者之選是以過去12個月期間，全球千萬旅客提交的景點點評和評分的數量及質量綜合計算出。值得注意的是，高雄市立圖書館總館、高雄光之穹頂和台南安平樹屋，則是最新入選十大最佳地標景點。
旅行者之選台灣十大最佳地標性景點，台南安平樹屋首次進榜 (圖片來源／台南市政府)
旅行者之選台灣十大最佳地標性景點，高雄總圖最新入選 (圖片提供／cufang0806)
2017年旅行者之選 - 台灣十大最佳地標性景點
1. 台北101
2. 龍山寺
3. 中正紀念堂
4. 佛光山佛陀紀念館
5. 高雄市立圖書館總管
6. 高雄光之穹頂
7. 保安宮
8. 安平樹屋
9. 忠烈祠
10. 佛光山
全球最美潛水勝地在台灣！外國潛客都驚豔～ＶＲ３６０體驗
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15424
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【美國Gregory】Satchel日系休閒斜肩包(黑/胭脂紅-M)
- ASSARI-房間組三件(床片+床底+三抽櫃)雙人5尺
- 【萬寶龍】小牛皮白星銀色扣環(鑰匙包)
- Deseno 尊爵傳奇III-24吋加大防爆拉鍊商務行李箱(紅色)
- 【H-CT】輕巧長方型多夾層真皮腰包(S0322-Z)
- SONY A6300 單機身組(公司貨)-加送 32G卡+專用電池X2+專用
- 【VoyLux伯勒仕】美式輕量防潑水 休閒斜背包(3681918-孔雀
- Nextech M系列 17吋-室外型 電阻式觸控螢幕(前防水+高亮度)
- 【CoolCold】專利認證-急冷激涼冷凝床墊枕墊組-2大2小
- 【Under Armour】2015男時尚金屬UA浮雕標綠藍彩紋皮帶-網(
男子溶洞景區上演無影腳 3腳踢斷萬億年鐘乳石【北京新浪網】
巔峰探險人生與極致生活方式品牌「荒野求生」隆重啟動【北京新浪網】
阿勃勒必賞景點 黃金大道現正盛開【MOOK景點家】
亞洲最大3D空中彩繪 必拍新景點詢問度破表【MOOK景點家】
療癒粉紅偶像 MOMO熊20周年特展【MOOK景點家】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》