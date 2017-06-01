世界美食聖地排行榜 台灣高票奪冠MOOK景點家 (2017-06-01 10:50)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
台灣被稱為美食天堂，舉凡傳統特色到夜市小吃，都讓人垂涎三尺。日本的知名旅遊平台日前公佈由日本網友票選的世界美食聖地排行榜，台灣以皮薄多汁的小籠包、香氣四溢的牛肉麵、高CP值的滷肉飯及熱情友善的接待等優勢，獲得日本網友最為推崇美食聖地，台灣料理不僅可口，調味也符合日本人的口味。而義大利、韓國則緊追在後。
台灣料理可口，獲得日本網友最為推崇美食聖地 (圖片來源／墨客編輯部)
日本網友心中十大美食聖地排行榜：
1. 台灣
2. 義大利
3. 韓國
4. 西班牙
5. 泰國
6. 香港
7. 法國
8. 夏威夷
9. 越南
10. 新加坡
首度公佈！國際評選好吃又好玩~十大台灣人最愛美食熱點
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15387
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