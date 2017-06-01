（中央社記者陳葦庭台北1日電）作為全球不可不知的122位水下攝影師，Yorko Summer是唯一的台灣人，今年被邀請擔任2017綠島海洋觀光大使，要用心和照片讓人注意到綠島的美。



「你好，我是Yorko Summer，我是台灣人。」初次和Yorko Summer見面，曬得黝黑的膚色，墨鏡配上爽朗的笑容，讓人感受不到國際攝影大師的架子，Yorko Summer說，自己的英文名字常被誤以為是日本人，因此一定要強調。



潛水雜誌Scuba Diver/Ocean Planet特刊在2015年選出全球122名不可不知的水下攝影師，全台灣只有Yorko Summer入榜，全職從事水下攝影的他自信的表示，自己在業界算是非常資深，首次參加比賽就獲獎，也擔任許多國際比賽的評審。



原本從事設計師的Yorko Summer表示，自己從小就喜歡海洋，2002年到帛琉發現了自己心目中的天堂，開始投入水中攝影，2005年獲得「帛琉國際水下攝影節」競賽首獎，讓他在國際上發光發熱。



他回憶，10多年前潛水器材和技術還不那麼進步的時候，他只能靠不斷的摸索，一拍再拍，加上水底的光線、水流、水中生物都難以控制，有時一支氣瓶都用完了，還是沒有拍到滿意的照片，不過，憑藉著設計背景的美感，他也走出一條自己的路。



「攝影器材、潛水都是很花錢的。」Yorko Summer說，自從投入潛水攝影這項事業，錢就是名符其實的「把錢往水裡丟」，從水中拍照賺到的錢一拿到，又再花到水裡去，他比喻，金額龐大到可以在台北買間房子了。



在國際潛水界已經是大師級的Yorko Summer，生活每天都是飛到世界各地，10多年來被各國旅遊、觀光局邀請拍攝海洋，推廣潛水和觀光，菲律賓、日本、非洲塞席爾等地，都有他的足跡，也曾受邀到中國大陸演講，幾乎場場爆滿。



宣傳過這麼多國家的海洋，今年卻是他首次受台灣官方邀請，擔任綠島海洋觀光大使，Yorko Summer直言，這是讓他最感歎的地方，「其他國家願意花錢找一個國外水中攝影師推展觀光，但台灣政府的眼光卻很少注意到海洋、潛水。」



「綠島的海真的很清澈，能見度很高。」潛遍世界各地，Yorko Summer仍大讚綠島是世界級潛點，無論是軟珊瑚、硬珊瑚、海蛞蝓在綠島都可以看得到。



日前赴綠島拍攝，Yorko Summer也特別去看了去年被莫蘭蒂颱風吹倒的全世界最大的微孔珊瑚「綠島大香菇」，他表示，看到珊瑚傾斜45度角，十分心疼，但是他發現綠島大香菇仍持續依照自己方式生長，又讓他十分振奮。



把海底生物都當作自己的家人，「哪條小丑魚會有微笑的表情，會在哪出沒，我都知道。」Yorko Summer強調，正因為對這些生物有了感情，了解，所以更能捕捉讓人感動的照片，而正是因為對這些家人的愛，讓他更關注海洋保育議題。



「綠島擁有非常棒的海洋觀光資源，怎麼樣保護、推廣是最重要的。」他舉例，帛琉人將海洋視為最重要的觀光財，因此不只政府，全民都非常重視保育，如果綠島居民也可以理解保育海洋能為他們帶來多少財富，那絕對會拚了命去保護。



「為了看翻車魚，我花了50幾萬飛到厄瓜多的加拉巴哥群島，」他感嘆，活著的魚絕對比死的魚還有價值，但是在台灣漁業是許多人的經濟命脈，政府如何輔導漁民轉型，考潛水執照、當導潛，人人都有能溫飽，才會對海洋保育有共識。1060601