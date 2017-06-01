（中央社記者楊明珠香川1日專電）由日本香川、愛媛縣合辦的「台日觀光高峰論壇in四國」今天登場，討論台日攜手邁向2020年的願景，立下2020年互訪達700萬人次新目標。



為擴大吸引日本旅客來台與推動台日交流暨活絡地方產業以及結合鐵道運輸旅遊，台灣觀光協會會長葉菊蘭、交通部觀光局局長周永暉率團出席今「2017台日觀光高峰論壇in四國」會議，4天會議併同辦理「鐵道觀光論壇」。



今天於香川會議場以「邁向2020年達成台日雙向交流願景」為主題，進行討論。明天登場的愛媛會議場就「擴大台日雙方鐵道交流∼越洋的友誼路線∼」進行交流。



今天論壇上正式宣布明年由台中市主辦。在場的台中市長林佳龍，以「花卉博覽會」及「第2屆臺日藝術博覽會」準備好迎接貴賓。



大會做出結論，目標2020年台日互訪達700萬人次，也努力朝800萬、900萬的目標邁進。



去年日本市場來台旅客達189萬5702人次，成長16.5%，國人赴日429萬5240人次，成長13.1%，台日交流人數619萬0942人次，達成前一屆會議結論交流目標數600萬人次。



葉菊蘭表示，很高興聽到日本觀光促進協會會長山口範雄、觀光廳參與（顧問）本保芳明等人承諾將努力把日本遊客送到台灣，以平衡雙方交流差距。



周永暉在論壇上推介台灣觀光時表示，首次參加高峰會的澎湖縣，頂著今年「臺灣澎湖群島」特輯2座美國艾美獎「最佳導演」及「最佳旅遊節目主持人」的光環，以及3年前在法國從41個海灣會員城市中脫穎而出，爭取到舉辦「2018世界最美麗海灣年會」，透過年會等國際活動舉辦帶動旅遊風潮，也為交通部觀光局打造台灣10島海上珍珠擊出漂亮的第1棒。



運用美食元素加強台日雙向交流，強化年輕族群的交流也是非常重要的；美食也是旅遊的重要理由之一，台灣美食因為歷史的堆疊及族群多元，成就台灣多元精彩的美食文化。



周永暉也特別將「浪漫台三線、幸福台九線、北回歸線(夏至235)」所形成的雙十旅遊路線推薦給日本旅客。此外，還有明年「台灣燈會在嘉義」以及嘉義的鐵道之旅，透過開發新行程吸引重遊客，紓緩旅客集中北部的情況，平衡南北觀光資源。



交通部觀光局今天特別選用馳名國際的已故日籍設計大師福田繁雄的「黑鮪魚紀念雕塑」作為紀念品，作品自正面看是「鮪」字，側面則形成鮪魚群造形，也祈願台日之間如鮪魚迴游，大規模互動，早日實現雙向平衡交流。1060601