（中央社記者康世人新德里1日專電）印度正在積極發展太陽能，印度理工學院魯爾基分校（IIT Roorkee）研究團隊最近發現「印度黑莓」（Jamun）的色素可吸收陽光，將可大幅降低太陽能電池製造成本達40%。



這項研究成果已經在「光電期刊」（Journal of Photovoltaics）發表。



「印度黑莓」是一種生長在南亞和東南亞的閻浮樹（Syzygium cumini）長出的漿果，樹高約30公尺，可存活百年，漿果富有營養且具療效，又遍布印度，價格便宜。



IIT魯爾基分校助理教授薩塔帕提（Soumitra Satapathi）告訴「Quartz India」網站，研究團隊原本在研究為什麼「印度黑莓」的顏色是黑的，因此用乙醇把色素提取出來，卻無意中發現色素中的花色素（草甘）（anthocyanin）是吸收陽光很棒的材料。



於是，薩塔帕提和另外兩位研究人員開始研究把「印度黑莓」中的色素提煉以製造「染料敏化太陽能電池」（Dye-Sensitized Solar Cell，DSSC）。



研究團隊認為，使用上述天然色素的染料，將可有效降低太陽能電池製造成本達40%。



花色素（草甘）也被發現存在於藍莓、小紅莓、櫻桃等漿果之中。



不過，薩塔帕提等人的研究還需要更大的突破，因為他們開發出來的太陽能電池效率僅有0.5%，而傳統由矽或多晶矽製造的太陽能電池效率則超過15%。



染料敏化太陽能電池於1988年問世，最新世代的太陽能電池之一，具有低成本、高效能、製程簡易、多色彩、可透視、可撓曲等傳統矽晶太陽能電池所沒有的優勢，因此近年來受到學術及產業界的廣泛注意，世界各先進國家無不投入大量人力、物力進行研發。1060601