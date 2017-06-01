金鑛咖啡新冰報到!「最檬」粉紅漸層少女系冰沙登場欣傳媒 (2017-06-01 09:35)
圖說:夏日清爽水果系列西點_葡萄柚洋梨塔
欣傳媒
迎接夏季酷暑，有感冰飲消費市場逐漸升溫，連鎖品牌金鑛咖啡即日起推出盛夏覺醒系飲品搶攻夏季冰飲市場，新品包含冰茶、冰沙、甜點等，食材選用在地化夏季水果。鎖定女性族群，其中以冰沙新品「荔枝檬檬莎莎」為主打，呈現吸睛的粉嫩色系，被喻為今年夏季新品祕密武器，準備攻佔擁有少女心的消費者；此外冰茶系列也推出具熱帶風情的「百香檸檬冰茶」，與傳統古早味的「番茄梅子冰茶」。於6/1-7/5推出夏季冰茶中杯免費升級大杯活動，7/6-8/8推出夏季冰沙第二杯7折。
氣溫漸飆! 最「檬」少女系冰沙登場 金鑛咖啡搶佔夏季冰飲市場
迎接夏季飲品大戰，6-8月進入夏季酷暑時期，正是冰飲品銷售的旺季， 過去金鑛咖啡夏季飲品在當季整體銷售佔比逾五成，其中水果類冰茶系列在往年夏季銷售佔非咖啡類數量近4成，看好夏季冰、飲品商機，即日起推出盛夏覺醒系限定新品冰沙與冰茶各二款，其中首推冰沙系列中的「荔枝檬檬莎莎」售價85元，針對女性市場特別開發，以荔枝獨特香氣，搭配檸檬汁清新迷人的酸甜，融入草莓丁形成浪漫夢幻粉色漸層，打造最「檬」的少女心，預料將成為新一代拍照打卡的夢幻逸品。「蕉蕉巧克莎莎」售價85元，透過獨家窯烤技術，鎖住香蕉原味，並產生獨特的焦糖香，與巧克力混搭，產生清爽不甜膩口感，今年夏季預計冰沙系列可突破百萬杯的業績，企圖搶攻冰飲市場。
夏季同步上市冰茶系列，強調獨特風味，多層次口感；訴求台灣傳統古早口味的番茄梅子冰茶65元(M) 、75元(L)；具熱帶風情的百香檸檬冰茶 65元 (M) 、75元(L)，以冰紅茶、冰檸檬汁為基底，融合番茄、鳳梨、百香果、芒果等水果，風味獨特也能吸得到果肉，打造酸爽沁涼滋味。
酸甜少女心大爆發！日本甜點大師坊佳樹打造三款酸爽滋味的夏季西點
除搶攻夏季冰飲市場外，金鑛咖啡與日本甜點大師坊佳樹再度合作，針對炎熱的夏季推出富有酸爽滋味的「義大利檸檬蛋糕」、「葡萄柚洋梨塔」與「芒果椰椰杯杯」三款夏季西點。三款蛋糕均以夏季清爽食材為主體，其中「義大利檸檬蛋糕」售價65元，改良義大利傳統檸檬蛋糕，以檸檬卡士達包覆不加奶油的手指蛋糕體，加上豐富的檸檬內餡，清爽一口咬下，少女心瞬間噴發。「葡萄柚洋梨塔」售價65元/片，以酥脆的塔皮搭配清爽的戚風蛋糕體，內餡以杏仁、葡萄柚、洋梨搭配，無疑是甜與酸的絕妙組合。而「芒果椰椰杯杯」售價75元，多層次口感，由上而下為芒果柳橙果凍、芒果慕思、椰子果凍、芒果果凍組成，豐富口感、清爽又消暑，適合大小朋友享用。
7成消費者選用行動支付 金鑛咖啡綁定Samsung Pay 大杯黑咖啡及拿鐵享第2杯7折優惠
目前全台有73家門市的金鑛咖啡，根據3月Apple Pay開通以來，發現全部刷卡的消費比例中，有高達7成選擇行動支付，尤其以購買早餐使用行動支付比例更高，進一步分析發現消費者因便利、快速以及安全等特性，而特別偏好透過透過行動支付方式在金鑛咖啡購買咖啡及甜點，也預期在Samsung Pay上線後，更加提高消費者在金鑛咖啡使用行動支付的比例，
為歡慶Samsung Pay在台上線，除了屏東環球店不適用之外，即日起到6/30只要在店內購買大杯金鑛黑咖啡或醇品拿鐵，並用Samsung Pay綁定燦坤台新生活聯名卡支付，可享第2杯7折優惠。
盛夏印象系列新品 優惠活動
6/1-7/5推出夏季冰茶中杯免費升級大杯活動
7/6-8/8推出夏季冰沙同品項第二杯7折
新品甜點享滿百加購優惠價
【關於金鑛咖啡】
官方網站： www.crownfancy.com 官方粉絲團：www.facebook.com/crownfancy本文經授權轉載自欣傳媒 欣新聞，未經允許請勿轉載！
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 韓國優寶兒Elbini&co 多功能嬰兒坐墊式背巾(黑)
- ORIN 復古樂活主義 金屬飾釦牛皮洞洞帆船鞋-米色
- 【CUMAR】CUMAR假日小旅行-樂活休閒真皮休閒鞋(黑)
- ASSARI-房間組三件(床片+後掀+3M三線獨立筒)雙人5尺
- COACH 經典馬車LOGO格紋皮革拉鍊長夾.粉
- ASSARI-房間組五件(床箱+床底+獨立筒+三抽櫃+化妝台)雙人5
- 【美國Gregory】Digital Gear Pouch日系單眼相機側背包(黑
- 【Timberland】2015男休閒仿古銀扣4厘米寬黑色皮帶-網(預購
- 【People Footwear】The Phillips-深藍色白底(休閒鞋)
- 士林電機-AHD/TVI/960H混合1080P SONY240萬 8陣列夜視防水
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》