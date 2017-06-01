圖說:夏日清爽水果系列西點_葡萄柚洋梨塔

欣傳媒

迎接夏季酷暑，有感冰飲消費市場逐漸升溫，連鎖品牌金鑛咖啡即日起推出盛夏覺醒系飲品搶攻夏季冰飲市場，新品包含冰茶、冰沙、甜點等，食材選用在地化夏季水果。鎖定女性族群，其中以冰沙新品「荔枝檬檬莎莎」為主打，呈現吸睛的粉嫩色系，被喻為今年夏季新品祕密武器，準備攻佔擁有少女心的消費者；此外冰茶系列也推出具熱帶風情的「百香檸檬冰茶」，與傳統古早味的「番茄梅子冰茶」。於6/1-7/5推出夏季冰茶中杯免費升級大杯活動，7/6-8/8推出夏季冰沙第二杯7折。

氣溫漸飆! 最「檬」少女系冰沙登場 金鑛咖啡搶佔夏季冰飲市場

迎接夏季飲品大戰，6-8月進入夏季酷暑時期，正是冰飲品銷售的旺季， 過去金鑛咖啡夏季飲品在當季整體銷售佔比逾五成，其中水果類冰茶系列在往年夏季銷售佔非咖啡類數量近4成，看好夏季冰、飲品商機，即日起推出盛夏覺醒系限定新品冰沙與冰茶各二款，其中首推冰沙系列中的「荔枝檬檬莎莎」售價85元，針對女性市場特別開發，以荔枝獨特香氣，搭配檸檬汁清新迷人的酸甜，融入草莓丁形成浪漫夢幻粉色漸層，打造最「檬」的少女心，預料將成為新一代拍照打卡的夢幻逸品。「蕉蕉巧克莎莎」售價85元，透過獨家窯烤技術，鎖住香蕉原味，並產生獨特的焦糖香，與巧克力混搭，產生清爽不甜膩口感，今年夏季預計冰沙系列可突破百萬杯的業績，企圖搶攻冰飲市場。

夏季同步上市冰茶系列，強調獨特風味，多層次口感；訴求台灣傳統古早口味的番茄梅子冰茶65元(M) 、75元(L)；具熱帶風情的百香檸檬冰茶 65元 (M) 、75元(L)，以冰紅茶、冰檸檬汁為基底，融合番茄、鳳梨、百香果、芒果等水果，風味獨特也能吸得到果肉，打造酸爽沁涼滋味。

酸甜少女心大爆發！日本甜點大師坊佳樹打造三款酸爽滋味的夏季西點

除搶攻夏季冰飲市場外，金鑛咖啡與日本甜點大師坊佳樹再度合作，針對炎熱的夏季推出富有酸爽滋味的「義大利檸檬蛋糕」、「葡萄柚洋梨塔」與「芒果椰椰杯杯」三款夏季西點。三款蛋糕均以夏季清爽食材為主體，其中「義大利檸檬蛋糕」售價65元，改良義大利傳統檸檬蛋糕，以檸檬卡士達包覆不加奶油的手指蛋糕體，加上豐富的檸檬內餡，清爽一口咬下，少女心瞬間噴發。「葡萄柚洋梨塔」售價65元/片，以酥脆的塔皮搭配清爽的戚風蛋糕體，內餡以杏仁、葡萄柚、洋梨搭配，無疑是甜與酸的絕妙組合。而「芒果椰椰杯杯」售價75元，多層次口感，由上而下為芒果柳橙果凍、芒果慕思、椰子果凍、芒果果凍組成，豐富口感、清爽又消暑，適合大小朋友享用。

7成消費者選用行動支付 金鑛咖啡綁定Samsung Pay 大杯黑咖啡及拿鐵享第2杯7折優惠

目前全台有73家門市的金鑛咖啡，根據3月Apple Pay開通以來，發現全部刷卡的消費比例中，有高達7成選擇行動支付，尤其以購買早餐使用行動支付比例更高，進一步分析發現消費者因便利、快速以及安全等特性，而特別偏好透過透過行動支付方式在金鑛咖啡購買咖啡及甜點，也預期在Samsung Pay上線後，更加提高消費者在金鑛咖啡使用行動支付的比例，

為歡慶Samsung Pay在台上線，除了屏東環球店不適用之外，即日起到6/30只要在店內購買大杯金鑛黑咖啡或醇品拿鐵，並用Samsung Pay綁定燦坤台新生活聯名卡支付，可享第2杯7折優惠。

盛夏印象系列新品 優惠活動

6/1-7/5推出夏季冰茶中杯免費升級大杯活動

7/6-8/8推出夏季冰沙同品項第二杯7折

新品甜點享滿百加購優惠價

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