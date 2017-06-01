達美航空總代理達運開幕 接續服務台灣市場欣傳媒 (2017-06-01 11:26)
圖說:（左起）前達美航空台灣暨韓國地區總經理張建仁、達美航空大中華及新加坡地區總裁黃康、達美航空總代理達運旅行社董事長張宗豫。
旅@天下 | 記者方雯玲報導
達美航空（Delta Air Lines）於今年1月發布從5╱24之後，取消往返台北與東京成田的每日班機，達美航空台灣分公司也同時結束營業，雖然分公司退出台灣，但原來任職達美航空台灣分公司的前員工，取得了達美航空的台灣總代理，成立新公司─達運旅行社Sky Pro，立即於5╱31正式開幕，開幕當天，達美航空大中華及新加坡地區總裁黃康、達美航空亞洲區域經理劉景順皆蒞臨主持開幕儀式。
達美航空總代理達運旅行社董事長張宗豫表示，雖然達美航空從Online變成Offline，但仍可透過天合聯盟夥伴中華航空、大韓航空Code Share，經由東京成田╱羽田、韓國仁川中轉，每日可飛抵美國7大城市，也可透過例如日航、ANA、上海航空，經羽田或上海中轉至美國，選擇多元便利。
達美航空經NRT╱ICN╱NHD直達美國西雅圖、波特蘭、洛杉磯、明尼亞波利斯、底特律、亞特蘭大、紐約，所有航班均為傍晚前抵達，可當天銜接美國國內及中南美洲。
達美航空商務艙與經濟艙服務均升級，達美航空首批A350配備首創的「達美至臻商務艙」套房，並預計於今年秋季開始提供服務，可180度平躺、有獨立走道，提供威斯汀天夢系列寢具等：達美尊尚客艙預計今年底正式上線於特定國際航班，其提供更寬敞座位及調整式升降腳踏墊、可調式頭枕、較深傾斜角度等；達美優悅經濟艙所有航班均配備，由日本飛往美國航班，達美優悅經濟艙和經濟艙均提供拖鞋備品，由日本出發航班提供哈根達斯冰淇淋。
達美航空總代理─達運旅行社
地址：105台北市敦化北路207號13樓之5
電話：02-7701-8989本文經授權轉載自欣傳媒 欣新聞，未經允許請勿轉載！
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