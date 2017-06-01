夜視人「森」 「趣」生態展示館觀察夏夜生態台灣好新聞報 (2017-06-01 11:23)
生活中心／綜合報導
臺北市內溝溪生態展示館106年度推出全新夜間觀察課程「夜視人森」，將於6月17日夏夜晚風之際，邀請小學3年級以上的小朋友與家長們，一起來內溝溪體驗有趣的夜間觀察活動，尋覓夜深人靜時，才出沒於森林中的小動物們。
臺北市政府工務局大地工程處表示，內溝溪位於臺北內湖近郊，是淺山類型的環境教育場所，今年度跳脫以往的日間觀察課程，特別推出夜間觀察課程，要帶領大小朋友觀察到許多夜晚才會活動的生物，也窺視白天活動的生物不同的睡姿與行為，期待能讓大小朋友對自然生態有新的認識與感動。
大地處森林遊憩科孫淑霞科長表示，走入內溝溪親水步道、還有一旁的康樂山親山步道，駐足聆聽，夏夜的森林好不熱鬧，可以聽見樹梢上黃嘴角鴞「呼~呼~」的嘹亮嗓音，還有溪流邊蛙聲一片、蟲兒賣力振翅高歌，譜出了在地的夜間交響曲。
「夜視人森」主題活動將於6月17日（星期六）開課，時間為17時30分到20時30分。活動全程免費，預訂106年6月5日（星期一）中午12時開始接受網路報名，限額25名，額滿為止。歡迎查詢「內溝溪生態教育展示館部落格」及「臺北市坡地環境教育傳播站」臉書粉絲團，瞭解詳細資訊。
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【La new】Vibram黃金大底 輕量懶人鞋(男220030320)
- Genny Iervolino牛皮皮包
- MICHAEL KORS CHELSEA 伸縮鍊帶全皮弧形斜背包(灰銀)
- 【Fossil】2016男時尚Ingram褐色三折皮夾【預購】
- 【VOMMOR】Duke公爵紳士頂級全牛皮電腦真皮公事包-大(尊爵
- 【Levi’s】2016男時尚簽名補丁標誌棕色皮夾【預購】
- 【H-CT】亮面質感設計款三用真皮女包(5860-Z)
- 【NAUTICA】2015男時尚對比色內領拉鍊深寶藍色長袖休閒服-
- 【BOXY手錶上鍊盒】【自由堆疊專利】【大錶專用】Fancy Bri
- 【NIKE】AIR JORDAN 7 RETRO(經典喬丹七代籃球鞋/灰藍橘 30
男子溶洞景區上演無影腳 3腳踢斷萬億年鐘乳石【北京新浪網】
巔峰探險人生與極致生活方式品牌「荒野求生」隆重啟動【北京新浪網】
阿勃勒必賞景點 黃金大道現正盛開【MOOK景點家】
亞洲最大3D空中彩繪 必拍新景點詢問度破表【MOOK景點家】
療癒粉紅偶像 MOMO熊20周年特展【MOOK景點家】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》