記者黃村杉／新北報導

韓國來臺旅客連續4年成長率突破20%以上，新北市觀光局指出，今年1至4月累計韓旅來臺人次逾37萬，成長幅度超過34%。今年再與長榮航空攜手合作，推出10大美拍秘境路線，並包裝「與酷企鵝一起旅行超棒Der，新北市最精采的旅遊地！」機加酒自由行產品，4天3夜未稅價新臺幣14,500元起，前8,000名購買的旅客加贈價值高達新臺幣2萬元的禮物包，將吸引更多韓國旅客至新北市觀光。

觀光局表示，新北市政府和長榮航空自2009年起即有多次海外旅遊推廣合作經驗，都有相當良好的成效。今年雙方再度前進韓國，將於6月7日於首爾舉辦旅遊推介會，正式公開超值的優惠旅遊產品，同時也將參加6月8日至11日於首爾KINTEX國際展覽中心所舉辦的「2017 Hana Tour Show」，與韓國民眾面對面宣傳新北市的精采與美好。

觀光局長陳國君說，韓國旅客除了喜歡自由行，也非常喜歡拍照，所以我們今年特別精心規劃了10大美拍秘境路線，帶領韓國旅客深度體驗不一樣的新北。配合韓國旅客習慣從網路蒐集旅遊資訊的特性，今年也將邀請多位韓國知名的部落客及YouTuber實際走訪新北，透過網路即時影音圖文並茂的分享與推薦，希望能吸引更多韓國旅客來一探新北的秀麗風景、精緻文化與特色美食。

長榮航空發言人柯金成表示，目前每周提供25個航班定期往返臺北與首爾，其中每日1班由酷企鵝郊遊機（Bad Badtz-Maru Travel Fun Jet）飛航，繽紛熱鬧的機身彩繪與可愛獨特的機上服務用品及產品，從機身彩繪到機內用品，都傳遞了度假旅行探索世界的歡樂有趣。

為吸引更多韓客訪臺自由行，新北市政府與長榮航空祭出史上最強優惠機加酒自由行贈送超值禮物包，由滿足自由行旅客需求的角度出發，整合電信、交通運輸、伴手禮、知名景點、博物館及觀光工廠等觀光產業資源，總價值高達新臺幣2萬元。

長榮航空配合此次活動推出的4天3夜機加酒自由行產品，未稅優惠價新臺幣14,500元起，如此好康、便捷、精采的旅遊產品，搭配新北市的好山好水與精緻豐富的人文風情，相信一定能成功吸引韓國旅客至新北市觀光旅遊，共創雙贏！