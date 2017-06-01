（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）公路總局今天說，蘇花公路宜蘭九宮里坍方處經搶修後，原定每日開放3個兩個小時的時段通行，考量運輸觀光需求，明天起上午開放時段調整為6時到9時，延長1小時。



公路總局第四區養護工程處說，蘇花公路112.6公里處宜蘭蘇澳九宮里路段5月28日坍方中斷，經初步搶修後，昨天下午4時到6時已暫時開放單線雙向戒護通行。今天起原定每日開放上午6時到8時、中午12時到下午1時、下午時段4時到6時單線雙向管制通行。



工程處表示，為考量東部農產品運輸及觀光旅宿業需求，明天起將上午開放時段調整為6-9時（增加1小時），其餘中午、下午開放時間維持不變。



此外，為加強疏運，6月4日（週日）暫時恢復雙線通行，當天上午6時到晚上6時開放通車，不實施管制。1060601