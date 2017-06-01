變換車道打錯方向燈算違規 最重罰1800元中央社 (2017-06-01 11:47)
（中央社記者汪淑芬台北1日電）交通部今天預告修正「道路交通安全規則」，駕駛人變換車道時若打錯方向燈算違規，將開罰新台幣600元至1800元，最快可望7月實施。
交通部說，駕駛人變換車道時如果打錯方向燈，會使其他用路人錯誤判斷，提高肇事風險。
交通部修正「道路交通安全規則」，要求駕駛人變換車道時，應先顯示欲變換車道方向的燈光或手勢。1060601
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