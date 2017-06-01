（中央社邁阿密31日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示將展開最新任務，目標是近距離掠過太陽，頂著太陽炙熱高溫和輻射，以超越過去所有太空船紀錄的近距離，揭開恆星形成過程奧秘。



法新社報導，無人的派克太陽探測器（Parker Solar Probe）明年7月在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空後，將成為第1艘直接飛入太陽大氣層日冕的探測器。



根據計畫，派克太陽探測器預計運行的軌道距離太陽表面630萬公里。為承受該區超過攝氏1377度的高溫，探測器配備11.43公分厚的碳複合材料保護層。



探測器體積與小型汽車差不多，將在7年期間進行7次太陽探測飛行，NASA形容這是「極限任務」。飛行時速43萬英里（約70萬公里），類似於1分鐘內從美國紐約市到達日本東京，或在1秒內從費城瞬間到達華府。



科學家希望探測器蒐集的資料，將可改善太陽風暴與太空天氣事件相關預測，而這些預測與地球生命、衛星及太空人息息相關。



馬里蘭州勞瑞（Laurel）約翰霍普金斯大學應用物理實驗室（Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory）任務計畫科學家佛克斯（NicolaFox）說：「我們將近距離掠過太陽。」



NASA號稱這趟有望成為人類史上最近距離觀察恆星的任務。（譯者：中央社盧映孜）1060601