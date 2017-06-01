高鐵7/1起週增7班 暑期學生最多5折優惠中央社 (2017-06-01 11:24)
（中央社記者汪淑芬台北1日電）台灣高鐵今天宣布，7月1日起每週增開7班次列車，新增列車4日0時起可訂票，另7月1日至8月31日推出5至85折「學生暑期優惠專案」。
台灣高鐵說，這次新增班次包括南下5班、北上2班，總計每週提供974班次列車的旅運服務，4日凌晨0時起開放訂票。
另因應暑期旅遊旺季到來，台灣高鐵7月1日至8月31日暑假期間，推出「學生暑期優惠專案」，適用對象包括12歲（含）以上國內各級學校學生，總計每週提供356班次適用5折、7折或85折優惠車次。
台灣高鐵為鼓勵青年學子暑期出遊，「學生暑期優惠專案」實施期間每週一至週四，凡於始發站上午9時至11時及晚上8時後發車的各車次，都適用5折或7折優惠。
台灣高鐵提醒使用「學生暑期優惠專案」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效身分證件（適用12至18歲旅客）或學生證正本（適用含19歲以上旅客）以備查驗。
台灣高鐵去年12月5日起，將每週一晨間3班次自台中站發車之北上列車：502、1504及1508車次自由座車廂增加為7節後，實施成效良好，7月起這3班次列車將擴大為週一至週五，均配置7節自由座車廂（第1節至第3節及第9節至第12節）。1060601
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