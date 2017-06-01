無人巴士現身高雄 駁二測試路況中央社 (2017-06-01 11:18)
（中央社記者王淑芬高雄1日電）Easymile無人巴士今天現身高雄駁二特區！精巧的車身很吸睛，高市府預計邀專家學者7日、8日體驗，並研擬修法方向，以為試行上路的參考。
至於提供民眾預約體驗，要等到10月於生態交通全球盛典期間。
高雄市將在10月舉辦生態交通全球盛典活動，屆時會有全球很多生態交通學者出席，高雄市選定哈瑪星為生態交通示範區，啟動低碳節能運具，民眾透過徒步、自行車、電動車和捷運、輕軌代步，用節能的方式落實生態交通。
生態交通盛典期間，最受關注的多元運具有共享電動汽車、無人巴士等。
無人駕駛巴士今天運抵駁二特區倉庫，上午先行充電，並由電腦資訊工程師協助進行路況收集及資訊建置。
路況收集地點以駁二蓬萊倉庫一帶街廓為主，行車距離約200公尺，主要在讓車輛記憶路況。
由於現行的交通法令尚無無人駕駛運具的規範，無人巴士該怎麼走、如何和一般車輛共用路權等，尚待克服，所以市府將邀學者專家研議，並提出建言供交通部研議。
無人巴士下午會在駁二倉庫園區進行環境測試，交通局請在園區休憩的民眾特別留意。1060601
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