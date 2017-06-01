打造日本版GPS 日發射第2枚引路號衛星中央社 (2017-06-01 11:14)
（中央社東京1日綜合外電報導）日本今天發射第2枚引路號衛星，以打造一套高度精密定位系統，可以和美國的全球衛星定位系統（GPS）相輔相成。
根據法新社和NASASPACEFLIGHT.COM，日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency）的影片顯示，1枚H-IIA火箭今天上午9時17分（格林威治時間0017）自日本南部鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射升空，上面搭載著1枚準天頂衛星系統的引路號（Michibiki）2號衛星。
衛星定位系統最初是為了美軍打造，如今開發出不計其數強大的民間應用，像是汽車導航，以及手機瀏覽上網。
東京當局的目標是以4枚衛星，打造日本版的衛星定位系統，聚焦在日本國土以及更廣泛的地區。
首枚引路號衛星已在2010年送上軌道，第3和第4枚預定在2018年3月啟動服務前，送上軌道。
引路號的定位系統可以覆蓋亞洲和大洋洲地區，可以和美國的全球衛星定位系統收互補之效。
Michibiki的日文是引路的意思，主要是運用於民間用途，定位誤差號稱可以縮小至只有幾公分。
GPS雖然在日本的使用很普遍，但由於境內地形多山，高樓大廈多，容易干擾GPS訊號，因此有輔助的衛星相形重要。日本計畫在2023年前，將引路號衛星增至7枚。1060601
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