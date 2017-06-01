跟著達人一起吃 美食體驗團即日起開始報名NOWnews今日新聞 (2017-06-01 10:32)
美食，是現代人生活中不可或缺的一部分。為讓民眾體驗特色美食與料理手藝，台北市商業處將於 7 月辦理 4 場美食小旅行活動，即日起至 6 月 19 日開放報名，邀請對美食情有獨鍾的民眾揪親朋好友一同參與！
北市商業處近年來積極協助美食店家轉型升級，此次更辦理「美食達人舌尖帶路」美食體驗團，由知名美食達人徐天麟、大口老師、尼力帶領民眾造訪台北美食型店，不僅能品嘗美食也能參與趣味 DIY 活動，現場也將有 FB 直播互動。
此次活動將於 7 月 8 、15、22 及 29 日舉行，每場抽出 5 名正取名額（每人可攜伴 1 人參加），備取 10 名。臉書好友人數 400 名或 Instagram 追蹤人數 200 名以上，並願意貼文分享參與心得者優先，歡迎民眾踴躍報名。活動詳情可至活動報名網頁「台北市商業處－猴呷猴七淘 in Taipei」臉書專頁查詢。
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