（中央社記者邱俊欽桃園1日電）「2017桃園石門水庫熱氣球嘉年華」6月17日至25日將在石門水庫登場，桃園市政府今天清晨選在市區廣場舉行記者會，在熱氣球與高聳建築相互輝映下，形成難得的壯麗景觀。



石門水庫熱氣球嘉年華去年首度在石門水庫舉辦，受到高度好評，今年舉行第2屆活動，更希望提供民眾在邁入7月的暑假前，有不一樣的戶外感受。



熱氣球平常都在寬闊的草原或山谷上看到，但是桃園市政府觀光旅遊局揮灑創意，今天清晨選擇在人口稠密的桃園市藝文特區的廣場上升起熱氣球；桃園市長鄭文燦特別起個大早，在清晨7時出席記者會，也歡迎民眾一起到石門水庫感受不一樣的熱氣球嘉年華。



鄭文燦表示，在市區裡能看到熱氣球是非常難得的視覺享受，透過與周邊高聳建築的相互輝映，讓熱氣球顯得更壯觀。



觀光旅遊局也表示，為了讓更多喜愛熱氣球的民眾能近距離接觸，體驗升空魅力，今年特地延長活動期間為9天，除了去年活動大受好評的熱氣球繫留升空體驗，假日晚間更有夜間光雕音樂會，可欣賞熱氣球於夜間不同的樣貌，不僅假日精彩熱鬧，平日更有豐富體驗活動，歡迎大小朋友一起來感受熱氣球的獨特魅力。



觀旅局表示，今年熱氣球嘉年華的最大亮眼是特別展示「黑武士」及「尤達大師」造型的熱氣球，也是北台灣首度引進造型球展演，更是兩者造型熱氣球首度在台灣天空合體亮相。



觀旅局表示，黑武士造型熱氣球高26公尺，寬21公尺、尤達大師造型熱氣球高19公尺，寬28公尺，加上造型熱氣球製作過程較一般球體困難，要能夠製作如此大型又逼真的球體，是今年熱氣球必看的亮點之一，巨大的造型熱氣球極具震撼，親臨現場更能感受獨特魅力。



另外，觀旅局也推出在活動期間於石門水庫拍攝星戰coser、星戰熱氣球或星戰配件照片，上傳「愛ㄑ桃臉書粉絲團」就有機會拿到長榮航空香港或亞洲不限航點雙人經濟艙來回機票。



至於熱氣球繫留升空會受到氣候的影響，需要經過專業團隊的評估，其中每天的上午5時30分與下午4時30分為較為合適的時段，想要親自搭乘熱氣球升空體驗，民眾可事先於活動官網預約報名。活動詳情請上官網（http://www.balloon.tycg.gov.tw/），或至「愛ㄑ桃」臉書專頁（https://www.facebook.com/traveltaoyuan/）查詢。1060601