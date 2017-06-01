台鐵微笑列車變身JR四國8000系列 2日首航中央社 (2017-06-01 10:48)
（中央社記者汪淑芬台北1日電）火車迷注意，台鐵推出800型微笑列車塗裝成JR四國8000系列車，明天首航由基隆開往斗六，未來一年主要行駛西部幹線。
台鐵與日本JR四國旅客鐵道株式會社去年2月簽訂友好鐵路協定，雙方並協議持續保持友好關係並努力促進台灣與四國間的互動交流。
台鐵說，JR四國3月30日開始，將其8000系列車塗裝成台鐵的800型微笑列車，行駛在JR四國予讚線，高松站至宇和島站間。
台鐵最近也將800型微笑列車塗裝成JR四國8000系列車，預定明天上午首航，從基隆開往斗六，未來主要行駛西部幹線，期限至明年6月1日，預期將掀起另一波追火車熱潮。1060601
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