打造日版GPS 日發射衛星引路二號中央廣播電台 (2017-06-01 10:10)
法新社報導，日本今天(1日)發射一枚衛星，以協助建造一套高準度的地理定位系統，將可補充美國的全球定位系統(GPS)功能。
日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)的影片顯示，搭載「引路」衛星(Michibiki)二號機(Michibiki No.2)衛星的H-IIA火箭，於當地時間早上9時17分(台灣時間早上8時17分)，從南部的種子島(Tanegashima)太空中心發射升空。
起初針對美國軍方所設計的衛星地理定位系統，現在已經使用於從汽車導航到手機上網等無數的民間用途。
日本計劃以4顆衛星打造出聚焦於日本和更廣大地區的日本版GPS。第一顆「引路」衛星已在2010年送上軌道，第三與第四顆預定在2018年3月發射，並開始提供服務。
「引路」系統可以涵蓋亞洲-大洋洲地區，並與美國運作的GPS系統合作。
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