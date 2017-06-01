（中央社記者江俊亮嘉義市1日電）阿里山區昨天傍晚出現「莢狀雲」，彷如一個巨大的幽浮籠罩在阿里山上空，氣象人員表示，這是潮濕空氣流動形成的自然現象。



嘉義地區昨天放晴，許多民眾昨天傍晚發現阿里山區上空籠罩一朵巨大的白雲，有如千層派、也有點像愛爾蘭咖啡的奶泡層，更有人認為像「飛碟」，紛紛拍照在臉書分享。



氣象局科技中心主任鄭明典也在臉書留言，表示這是多層次的「莢狀雲」，是因為水氣分布不均勻所造成。



嘉義氣象站指出，當潮濕的空氣在山脈間流動時，如果溫度在波峰處下降或低於露點，空氣中的水分就會凝結，形成莢狀雲。



氣象人員表示，莢狀雲平滑、扁平的外觀，很像飛碟，因此經常會被誤認成為幽浮（UFO，不明飛行物），其實是大自然的現象。



不過，昨天的莢狀雲出現時間並不長，大約20、30分鐘就消失；今天在同一地點觀察，只見阿里山區上空布滿積雨雲，大有雷雨將來襲的氣勢。1060601