撥電話就能開關燈 南韓新創讓科技更友善NOWnews今日新聞 (2017-06-01 10:00)
NOKIA著名廣告台詞，科技使用來自於人性，但對於年紀稍長而言，許多圖像化操作介面，很容易不知所措，南韓新創團隊NVILLAGE開發出「SHABRO」系統，用手機撥打電話就能開關燈，還能連結網站。
很多物聯網家電，都能使用App操控，但對於年紀稍長使用者，智慧型手機恐怕最基本軟體操作都有困擾，更不用說使用複雜App，SHABRO系統能靠著撥打電話辨別指令，利用WIFI或藍牙等訊號，操控支援設備開關電源。
雖然是撥電話，但不是真正打電話，設定者必須下載專用App，在特定數字前加上「＊」或「＃」符號，使用者只要拿著手機，在電話介面按下指定數字，例如「＃0531」，App就能馬上辨識指令，操控支援設備。
SHABRO另一項運用，就是用電話來讀取網頁，對外國旅行者而言，在街道看到有趣商家或廣告，如果是非羅馬字招牌，就算想要上網查資料，恐怕也相當困難，但數字就全世界通用，店家只要引導遊客下載App，然後在電話號碼前加上「＃」或「＊」撥打，就能連結網站。
NVILLAGE希望計畫協助南韓商家，設計出包含英文、日文、中文等資訊網站，例如旅客在餐廳點菜，假使看不懂菜單，可以利用「撥電話」方式讀取翻譯菜單，再「撥電話」直接點菜，就能省去比手畫腳、雞同鴨講困難。
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