美極了 這雲朵宛若彩色飛碟（2）中央社 (2017-06-01 10:30)
台東山區連下10幾天的雨，5月31日開始放晴，網友買慶霖拍下多張橘紅雲彩相互照映的照片，堆疊雲朵層層圈起，宛如彩色飛碟。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 106年6月1日
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