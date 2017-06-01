星海爭霸II瓦倫西亞賽 熱烈開打NOWnews今日新聞 (2017-06-01 08:22)
《星海爭霸II》WCS延雪平台港澳日挑戰賽上周才剛剛落幕， WCS 瓦倫西亞 （西班牙）- 台港澳日挑戰賽馬不停蹄接續登場，31日晚上 7 時迎來第一場八強對抗賽，玩家們請勿錯過比賽囉。
前兩季大家所熟悉的選手包含 Has , LittleWolf , Rex , Sen , Cell , Winter 及 Nice 皆再度回歸，率先展開第一輪八強賽事，台灣暴雪直播頻道將同步轉播精彩賽事！另外，31日晚上 6 時亦開放6月7、8日的現場賽事索票，詳細索票方式及資訊請鎖定Blizzard Estadium 粉絲團。
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