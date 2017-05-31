▲蔡允潔曾被要求高價陪出遊，媽媽見狀好羨慕。（圖／衛視中文台提供，2017.5.31）

翁立友、林姿佑跟蔡允潔各自帶爸媽上節目，分享他們親子趣味的生活故事，林姿佑的爸爸是資深演員林照雄，當年陪他拍《悲情城市》被侯孝賢拐去尬一腳，誤打誤撞進演藝圈，但因父親太嚴格，讓林姿佑選擇當購物專家，逗趣的是，林照雄每次心動想購買女兒介紹的產品時，就會拚命播打她手機，不過女兒若分析他已經有類似產品無需再購買，林照雄就會問：「但妳剛剛在電視裡介紹的很好」，執意就是要買並辯解是在捧場，讓林姿佑無奈大喊：「錢還是我付啊！」

翁立友則表示，媽媽管教嚴苛，學生時期若載女生車遊，就會丟小6歲的弟弟給他，讓他坐機車時夾在自己與女生中間，但弟弟長大一點後，就很排斥當夾心餅，因為遇到發育太好的女生會讓他頭頂很尷尬。而在20出頭時，他跟朋友出去唱歌，媽媽每隔5分鐘就打電話，至今42歲了，晚上12點還沒回家，母親照樣來電，若少數電話沒響，是因為翁母在牌桌上與人廝殺。

▲翁立友（左三）上節目被跟蔡允潔配對。（圖／衛視中文台提供，2017.5.31）

不過聽見翁立友母親此舉，嚴立婷立刻幫腔指著蔡允潔：「翁媽媽跟蔡媽媽可以一起打麻將，翁立友跟蔡允潔交往，這樣剛好」，使得雙方家長現場聊起來，翁立友也誇獎姓「蔡」的都是他的貴人，並說「允」字跟他的姓氏「翁」搭配起來就是台語的「穩旺」，而蔡媽媽似乎樂見其成：「有喜歡再講」、「我很會生，所以我女兒也很會生」，笑得曾國城幫忙牽線，要雙方錄完影後互留聯絡方式。

而蔡母其實相當好面子，蔡允潔說，國中時期想跟媽媽拿零用錢，卻被要求寫請款單，自覺被刁難，後來才知道家中經商失敗，媽媽還窮到一度想去賣器官，但也因此讓蔡允潔從小就相當獨立，辛苦打工賺生活費也不靠別人，蔡母也順勢誇獎女兒懂分寸不受外界誘惑，說自己曾幫蔡允潔管理粉絲團時，發現上面有很多人出高價徵伴遊，還搞笑跟女兒說自己很心動，看到網友出價杜拜伴遊80萬，讓她一度想回：「蔡允潔20年後也是跟我長得一樣，我可以40萬就好！」笑翻眾人。《一袋女王》於周一至周四23：00衛視中文台播出。